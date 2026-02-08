Підозра на порушення правил Русланою та обурення Jerry Heil: як минув нацвідбір на "Євробачення-2026"

Нацвідбір на "Євробачення-2026"

У суботу, 7 лютого, відгримів Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", де нарешті визначились, хто поїде від України до Відня.

Перемогу на нацвідборі здобула співачка LELÉKA з піснею Ridnym. Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, чим дивував конкурс та які найцікавіші моменти ви могли упустити.

Нацвідбір розпочався о 18:00 з передшоу, яке вела Анна Тульєва. Трансляція фіналу стартувала о 19:00. Нацвідбір чуттєво відкрив минулорічний переможець – гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Трек звучав дещо не так, як на "Євробаченні-2025", а значно чуттєвіше.

Ziferblat

Далі на сцену вже вийшли ведучі – Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Вони ж представили членів журі - переможницю "Євробачення-2004" Руслану, співачку Злату Огнєвіч, композитора Євгена Філатова, генерального продюсера медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталія Дроздова та хореографа-постановника Костянтина Томільченка.

Судді нацвідбору на "Євробачення-2026"

Далі ж свої виступи розпочали фіналісти нацвідбору. Учасники виступали в такому порядку Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil та "ЩукаРиба".

Цьогоріч думки суддів та глядачів трішки відрізнялися. Проте здебільшого вони були одностайні. Останнє місце посів гурт "ЩукаРиба". Пісня "Моя земля" принесла колективу 3 бали від суддів та 1 від глядачів, що в сумі 4. На дев'ятій сходинці опинилась Valeriya Force із піснею Open Our Hearts. Судді оцінили її виступ на 4 бали, а глядачі – 2. У сумі артистка отримала шість балів. На восьмому місці опинився дует Molodi. Пісня legends принесла музиканта теж 6 балів: 2 від суддів та 4 від глядачів. Сьоме місце на нацвідборі виборов гурт The Elliens. Пісню колективу оцінили в 6 балів: 1 від суддів та 5 від глядачів. На шостій сходинці опинилась Monokate з піснею "ТУТ". Артистка виборола від суддів 6 балів, а від глядачів – 3, що в сумі 9.

Саме такий вигляд мають бали від суддів та глядачів / © скриншот з відео

П'яте місце на нацвідборі виборов KHAYAT. Завдяки пісні "Герци" артист отримав від суддів 5 балів, а від глядачів – 7, що в сумі 12. На четвертій сходинці опинився Mr. Vel, який виконав трек Do Or Done. Судді оцінили виступ артиста на 7 балів, а глядачі – 6, що в сумі 13. Бронзу виборола Jerry Heil. Пісня Catharticus (Prayer) принесла артистці 16 балів: 8 і від суддів, і від глядачів. На другій сходинці опинився Laud з піснею Lightkeeper, який виборов 18 балів. І перемогу з максимальною кількістю балів здобула LELÉKA.

Не минув нацвідбір цьогоріч і без скандалів. Ще на початку конкурсу Jerry Heil обурилась, що її виступ не показали повністю. Річ у тім, що нацвідбір у цілях безпеки транслювали в записі. Лише оголошення результатів в режимі прямого ефіру. Jerry Heil повідомила, що у запис не потрапив момент зі спеціальними приладами, які ламались, іскрились та створювали ефект колапсу. За словами артистки, це була важлива ідея її номеру. Хоч знаменитості обіцяли внести це до запису, але цього так і не сталося.

Jerry Heil на нацвідборі на "Євробачення-2026" / © скриншот з відео

Також скандал розгортається й довкола однієї з суддів. Співачку Руслану запідозрили в порушенні правил конкурсу. Суддя нацвідбору відкрито агітувала голосувати за LELÉKA, через що її перемогу можуть поставити під сумнів. Зокрема, адвокат Євген Пронін вже замислюється над тим, аби зробити адвокатський запит, чи не порушила Руслана правила.

Допис Євгена Проніна

Та було й чимало приємних моменті. Зокрема, своїм виступом потішив переможець нацвідбору Молдови — Satoshi з піснею "Viva, Moldova!".

Далі співачка Світлана Тарабарова довела до мурах номером з учасниками "Дитячого Євробачення" Софією Нерсесян, Артемом Котенком та Анастасією Димид. Музичний супровід їм створювали ветерани, якими опікується Superhumans Center.

Світлана Тарабарова з учасниками "Дитячого Євробачення"

Співачка Злата Огнєвіч та гурт TVORCHI теж не залишили фанів без сюрпризів. А артистка Джамала своїм номером закрила музичну частину нацвідбору. Знаменитість виконала трек "1944" у супроводі симфонічного оркестру.

Джамала

Нагадаємо, на нацвідборі на "Євробачення-2026" перемогла співачка LELÉKA. Букмекери вже оцінили шанс артистки на перемогу на міжнародному конкурсі, що мине у Відні.