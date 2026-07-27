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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
2 хв

Підробили документи та генерували фото за допомогою ШІ: співак Нікіта Кісельов став жертвою шахраїв

Невідомі використовують ім’я артиста, генерують його фотографії за допомогою штучного інтелекту та надсилають підроблені персональні документи, щоб увійти в довіру до шанувальників.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Нікіта Кісельов

Нікіта Кісельов

Відомий співак і хітмейкер Нікіта Кісельов опублікував звернення до прихильників, в якому розповів про шахраїв, які використовують його ім’я задля вимагання грошей.

Команда виконавця отримала повідомлення від підписників про шахрайські акаунти, які видають себе за Нікіту Кісельова у TikTok і Telegram. Зловмисники пишуть користувачам від імені співака, намагаються вибудувати особисте та довірливе спілкування, ставлять запитання про життя співрозмовників і надсилають нібито особисті фотографії. Частина таких зображень має ознаки генерації за допомогою штучного інтелекту.

Щоб переконати людину в тому, що вона спілкується зі справжнім Кісельовим, шахраї також можуть надсилати підроблені паспортні дані та інші сфабриковані «докази». Після цього вони просять фінансової допомоги — зокрема для рекламних кампаній, міжнародного просування пісень або реалізації творчих проєктів.

Саме такі повідомлення надсилають шахраї від імені Нікіти Кісельова / © фото з соцмереж

Саме такі повідомлення надсилають шахраї від імені Нікіти Кісельова / © фото з соцмереж

«Мені дуже прикро, що хтось використовує моє ім’я та довіру людей, які слухають мою музику й підтримують мене. Я ніколи не пишу прихильникам із чужих, додаткових чи іноземних акаунтів. Я ніколи не прошу грошей у приватних повідомленнях і не збираю кошти на рекламу чи просування своїх пісень через фанатів», — запевнив артист.

Співак закликає не переказувати кошти невідомим особам, не повідомляти реквізити банківських карток, коди з повідомлень, паспортні дані та іншу конфіденційну інформацію. Усі офіційні контакти менеджменту Нікіти Кісельова вказані в шапці його профілю. Будь-яку інформацію, пропозицію чи повідомлення від імені артиста можна перевірити безпосередньо через представників його команди.

«Якщо ви отримали підозріле повідомлення — не бійтеся поставити запитання моїм менеджерам. Будь ласка, заблокуйте шахрайський акаунт, надішліть на нього скаргу та повідомте про ситуацію моїй команді. Найкраща підтримка для мене — це слухати мою музику, а не переказувати гроші людям, які прикриваються моїм ім’ям», — наголосив співак.

Шахраї навіть генерують фото Нікіти Кісельова за допомогою штучного інтелекту / © фото з соцмереж

Шахраї навіть генерують фото Нікіти Кісельова за допомогою штучного інтелекту / © фото з соцмереж

Команда артиста просить користувачів соціальних мереж бути уважними та попередити близьких, особливо тих, хто може не розпізнати згенеровані зображення, фальшиві документи чи інші сучасні методи онлайн-шахрайств.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук стала жертвою шахрая за кордоном. Неприємний інцидент із артисткою стався під час відпочинку в Греції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
402
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