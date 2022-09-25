Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Підрослий син Джамали завітав до мами на репетицію польських "Танців з зірками"

Підрослий син Джамали завітав до мами на репетицію польських "Танців з зірками"

Дата публікації
Перегляди
715
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підрослий син Джамали завітав до мами на репетицію польських "Танців з зірками"

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала нарешті побачилася із синами після довгої розлуки.

Старший син Джамали разом із мамою зазирнув за куліси танцювального проєкту "Танці з зірками". Співачка взяла хлопчика на одну із своїх репетицій.

"Хто прийшов до анаки (мама татарською - Ред.) на роботу? Емір!", - поділилася в сторіз виконавиця.

© instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Чотирирічний Емір-Рахман швидко освоївся на знімальному майданчику, поспостерігав за репетицією із глядацького залу та познайомився із партнером Джамали по шоу, польським танцюристом Яцеком Єшке. 

© instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Крім того, хлопчик побував і у зірковій гримерці, де стилісти зробили йому нову гарну зачіску.

© instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
© instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що певний час сини Джамала перебували у Туреччині із її старшою сестрою. Співачка дуже важко переживала розлуку із синами, але пояснила, з яких причин вони не можуть постійно бути із нею у Польщі. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація