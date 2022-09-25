Підрослий син Джамали завітав до мами на репетицію польських "Танців з зірками"

Співачка Джамала нарешті побачилася із синами після довгої розлуки.

Старший син Джамали разом із мамою зазирнув за куліси танцювального проєкту "Танці з зірками". Співачка взяла хлопчика на одну із своїх репетицій.

"Хто прийшов до анаки (мама татарською - Ред.) на роботу? Емір!", - поділилася в сторіз виконавиця.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Чотирирічний Емір-Рахман швидко освоївся на знімальному майданчику, поспостерігав за репетицією із глядацького залу та познайомився із партнером Джамали по шоу, польським танцюристом Яцеком Єшке.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Крім того, хлопчик побував і у зірковій гримерці, де стилісти зробили йому нову гарну зачіску.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що певний час сини Джамала перебували у Туреччині із її старшою сестрою. Співачка дуже важко переживала розлуку із синами, але пояснила, з яких причин вони не можуть постійно бути із нею у Польщі.

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