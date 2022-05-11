Підтримка України та Kalush Orchestra у фіналі: перший півфінал "Євробачення-2022" у фото

Підтримка України та Kalush Orchestra у фіналі: перший півфінал "Євробачення-2022" у фото

Щойно у Турині, Італія закінчився перший півфінал міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2022", у якому участь взяли 17 країн і лише 10 потрапили до фіналу.

Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania пройшли у фінал. Також за підсумками першого півфіналу у результаті глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць до фіналу потрапили представники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, Молдови та Нідерландів.

Пропонуємо згадати у фото, як минув перший півфінал "Євробачення-2022" та найяскравіші його номери.

Так, яскраво цьогорічне "Євробачення" відкрила ефектна представниця Албанії Ronela Hajati. Тут був і бодіпозитив, і запальні танці і пікантне вбрання артстки – однак, Європа вирішила, що цього недостатньо для фіналу.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Українці Kalush Orchestra виклалися наповну і гідно представили нашу країну. Про це говорить реакція глядачів – протягом всього виступу гурту глядачі у залі стояли, а наприкінці виступу гучно аплодували. Варто зазначити, що чимало людей у залі було з українськими прапорами на знак підтримки нашої країни.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Знаменитий гурт з Молдови Zdob şi Zdub на сцені влаштував справжнє свято пісні і танцю. Молдова, вона така.

Фото: Associated Press

Тріо з Ісландії сестри Systur єдині, хто висловили підтримку Україні зі сцени. В однієї з солісток на руці протягом номера була наліпка у вигляді синьо-жовтого прапору. А у грін-румі артисти сиділи з величезним прапором України.

Фото: Associated Press

Вирізнилися цьогоріч й представники Норвегії, гурт Subwoolfer. У них фішка – вони приховують свої обличчя під маскою вовків і не розголошують свою особистість. Суцільна загадка.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, що другий півфінал "Євробачення-2022" відбудеться 12 травня. Фінал – 14 травня.

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