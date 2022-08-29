Пікалов, Кошовий, Притула, Могилевська та інші: Зеленський нагородив орденами українських зірок

Вчора, 28 серпня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами відомих людей, серед яких чимало знаменитостей.

Про це йдеться на сайті президента України.

Почесні нагороди знаменитості отримали за заслуги у зміцненні державності та відстоювання територіальної цілісності, вагомий внесок у розвиток суспільного життя та відстоювання інтересів України.

Повний список артистів, які отримали нагороди з нагоди Дня Незалежності України:

Орден "За заслуги" ІІ ступеня отримали:

Актор , продюсер та ведучий "Голосу країни-12" Юрій Горбунов, ведучий та волонтер Сергій Притула.

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримали:

Співак Андрій Данилко, співак Віталій Козловський, актор та ведучий Євген Кошовий, співак та композитор Арсен Мірзоян, співак Артем Пивоваров, актор та ведучий Олександр Пікалов, співак Олександр Пономарьов, соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, співак та композитор Дмитро Шуров.

Андрій Данилко

Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали:

Лідер гурту "O.Torvald" Євген Галич, соліст гурту "ТНМК" Олег (Фагот) Михайлюта, співак та композитор Коля Сєрга, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Андрій Хливнюк

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримали:

Співачка Наталія Могилевська, виконавиця Світлана Тарабарова, співачка Злата Огнєвіч.

Наталія Могилевська

Нагадаємо, вночі, 29 серпня, в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, відбулася щорічна музична премія MTV Video Music Awards 2022. Редакція сайту TSN.ua зібрала повний список переможців.

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