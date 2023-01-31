Пікалов поділився кумедною історією, як Зеленський його з днем народження вітав

Актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов 30 січня святкував день народження. Гумористу виповнилося 47 років.

У "Сніданку з 1+1" знаменитість пригадав, як його раніше вітав Володимир Зеленський. Зокрема, Пікалов поділився історією, що його ексколега не забував про дні народження приятелів. Однак, схоже, йому нагадувала дружина Олена Зеленська.

"Володимир Олександрович завжди у нас був зайнятою людиною. Керівник. Хоча ми були на одному поверсі, до кабінету можна було докинути мандарином. Але це було так: я дивлюся, телефонує Лєнчик (перша леді Олена Зеленська – прим.ред.). Я беру слухавку, а звідти Володимир Олександрович: "Саня, привіт! З днем народження!". Це ж було як: "На, подзвони Пікалову, у нього сьогодні день народження ", - пригадав актор.

День народження Олександра Пікалова: автор студії "95 Квартал" у студії "Сніданку"

Пікалов сподівався, що Володимир Зеленський цього року теж привітає його зі святом.

"Від Макрона (президента Франції – прим. ред.) не чекаю, але від Зеленського чекаю. Хотілося б отримати дзвінок", - додав Пікалов.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський теж святкував день народження. З ювілеєм головнокомандувача привітало чимало зірок шоубізнесу.

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