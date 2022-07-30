Піке погодився віддати дітей Шакірі за 400 тисяч євро та п'ять перельотів на рік першим класом

Так, пара розійшлася у червні через численні зради футболіста і тепер артистка хоче переїхати з синами до США.

Зі свого боку, Піке погодиться на такий варіант за умови, якщо його експартнерка погасить його борг розміром 400 тисяч євро і щорічно оплачуватиме п'ять перельотів з Іспанії до США і назад першим класом, щоб він міг бачитися з Міланом та Сашком.

Про це повідомляє іспанська спортивна газета Marca.

Втім, чи погоджується на таку пропозицію зірка, поки що невідомо.

Нагадаємо, Жерар та Шакіра були разом від 2011 року. Закохані так і не одружилися офіційно. А минулого місяця пара оголосила про розлучення.

Крім питання щодо дітей, у житті виконавиці є ще одні труднощі. Так, прокуратура Іспанії вимагає вісім років ув'язнення та штраф у розмірі 24 мільйонів євро для зірки, яку звинувачують у несплаті податків та злочинах проти бюджету країни.

Читайте також: