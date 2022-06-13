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"Піккардійська терція" записала "Гей, соколи" польською та українською на прохання ЗСУ: реакція поляків

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"Піккардійська терція" записала "Гей, соколи" польською та українською на прохання ЗСУ: реакція поляків

Піккардійська терція / Фото: instagram.com/pikkardiyska_tertsia

Український а капельний гурт "Піккардійська терція" випустив народну пісню "Гей, соколи" польською та українською мовами.

Вокальна формація поділилася, що з таким проханням до неї звернулися Збройні сили України, як в знак подяки полякам за їхню допомогу українцям під час війни. Нова інтерпретація знаменитої пісні почалася зі слів "Війна показала, хто нам брат".

Відео опублікували на YouTube-каналі Генштабу ЗСУ.

Художній керівник колективу Володимир Якимець поділився, що "Гей, соколи" – давно у їхньому репертуарі.

"У нашого колективу є правило доброго тону – співати тими мовами, де виступаємо. Відтак на всіх концертах у Польщі, а їх у нас за 30 років творчості було чимало, ми виконували "Гей, соколи" польською – слухачі завжди сприймали "на ура". Ми створили новий запис на знак вдячності та пошани полякам, які, попри всі розбіжності в історичному минулому, у час війни Росії проти України відкрили свої серця – і прийняли мільйони українських біженців", – поділився він.

Зі свого боку, поляки емоційно відреагували на пісню у коментарях під роликом:

  • Гарне виконання! Давайте збережемо цю дружбу
  • Як гарно заспівали! Навертаються сльози. Ваші сім'ї у безпеці з нами. Багато людей з Польщі їдуть до України з допомогою і продовжуватимуть це робити, доки вистачить сил
  • Брати українці, разом нас 80 мільйонів. Найсильніші та найстійкіші люди Європи. Майбутнє належить нам. Європа кличе нас!
  • Слава Україні! Ми з вами, українські брати та сестри!
  • Слава Україні! Поки Польща жива, Україна ніколи не помре! Ми любимо вас, браття українці!

Нагадаємо, Людмила Барбір розповіла про розлуку з сином та чоловіка-захисника. Перші два місяці війни знаменитість жила на каналі і у друзів, адже повертатися додому було небезпечно.

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