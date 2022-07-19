"Пили воду з батарей і боролись за життя":"Чоткий Паца" довів до сліз потужною кавер-піснею про війну

Блогери, які зазвичай роблять кумедні пародії, цього разу презентували потужну пісню про війну.

До слова, трек присвячений Маріуполю та всі іншим окупованим містам України. Так, у кавері "Чоткого Паци" хлопчик співає про те, що до його дому прийшли загарбники. Ворог почав обстрілювали будинки з "Градів" та "Смерчів" та перетворив на міни всі українські поля.

Та маленький хлопчик співає про те, що незабаром українські захисники виженуть окупантів із території України, і кожен зможе повернутися до свого дому, а влітку ще й з'їздити на море до Криму.

Також блогери підготували й анімаційни кліп. У ролику показуються згорені квартири, ракети, які випускають окупанти. Також у кліпі показано, як квітуча Україна перетоврилася на сіру та похмуру країну. Та в кінці ролику війна закінчується перемогою українців. І Україна знову розцвіла та замайоріла синьо-жовтими кольорами.

Користувачі були просто шоковані від кліпу та пісні. Вони зазначили, що у них просто сльози на очах з'явилися від такої проникливої роботи.

Читайте також: