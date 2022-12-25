Pink Floyd та Андрій Хливнюк зібрали понад 600 тисяч доларів завдяки пісні "Ой, у лузі червона калина"

Легендарний британський рок-гурт Pink Floyd та лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк завдяки пісні "Ой, у лузі червона калина" зібрали на підтримку України понад 600 тисяч доларів.

Відповідна інформація з'явилася на офіційні сторінці гурту Pink Floyd у Facebook:

"Pink Floyd хоче подякувати всім, хто підтримав Hey, Hey, Rise Up. Сингл, записаний 30 березня з Андрієм Хливнюком з українського гурту "Бумбокс", наразі зібрав понад 450 тисяч фунтів стерлінгів (майже 600 тисяч доларів – прим.ред), щоб допомогти полегшити страждання українського народу", – сказано у повідомленні.

Окрім того, музиканти Pink Floyd Девід Гілмор і Нік Мейсон збільшили зібрану суму до 500 тисяч фунтів стерлінгів. У пості також зазначили, як саме ці гроші будуть перерозділені та направлені на благодійність:

"Вони будуть розподілені між такими гуманітарними організаціями: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри, The Kharkiw and Premyśl Project, Vostok SOS, "Київ Волонтерський" та "Лівий Берег", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, що на початку квітня рок-гурт Pink Floyd разом з лідером "Бумбокс" Андрієм Хливнюком записали трек Hey, Hey, Rise Up, у якому звучить пісня "Ой, у лузі червона калина" у виконання Хливнюка на Софіївській площі. У треку британські рокери супроводжують спів Хливнюка інструментальною музикою. Це перша композиція Pink Floyd за останні 28 років. Один з лідерів гурту Девід Гілмор зібрав усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників.

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