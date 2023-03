Пінк, Пол Маккартні, Адель та інші зірки планують заспівати на концерті в підтримку України – ЗМІ

У Великій Британії на стадіоні "Вемблі" влітку цього року відбудеться грандіозний концерт на підтримку України, де виступлять чимало світових знаменитостей.

Як розповів інсайдер виданню The Sun, лайн-ап буде дійсно приголомшливим. Зокрема, серед запрошених артистів є такі гурти: U2 , The Rolling Stones, The Killers, Florence and the Machine.

The Rolling Stones / Фото: Associated Press

Також на грандіозний концерт запросили таких виконавців, як Пол Маккартні, Адель, Ноель Галлахер та Пінк.

Адель / Фото: Getty Images

"Це буде величезний, справді лайн-ап і в глобальному масштабі. Це те, що люди давно хотіли зробити, але зараз обрана дата та заброньований стадіон "Вемблі". Запрошення на виступ надсилають світовим зіркам шоубізнесу. Звичайно, за такий відносно короткий термін багато зірок матимуть попередні зобов'язання. Але організатори оптимістично налаштовані, адже деякі з тих, з ким вони спілкувалися, вже підключилися. Для таких гуртів, як U2, які досить відверто висловлюють свої погляди на війну, це чудова можливість продовжувати розповідати про війну в Україні", - розповів інсайдер.

Боно / Фото: Associated Press

Концерт, у якому братимуть участь світові знаменитості, транслюватимуть у всьому світі. Організатори переконані, що це допоможе посилити тиск проти російського диктатора путіна та росіян в цілому, які підтримують війну в Україні.

Нагадаємо, раніше зірка фільму про Джеймса Бонда, акторка Єва Грін, підтримала українців. Зокрема, знаменитість закликала світ не забувати, що в Україні досі йде війна.

