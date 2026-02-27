Pink різко відреагувала на чутки про розрив із чоловіком після 20 років шлюбу

Співачка Pink з чоловіком / © Associated Press

У Мережі ширилися розмови про нібито розрив американської співачки Pink з її чоловіком, мотогонщиком Кері Гартом.

Подружжю, яке разом уже два десятиліття, вкотре приписали кризу у стосунках. Втім, артистка не стала мовчати й особисто відреагувала на гучні заголовки.

26 лютого зірка записала відео в Instagram, де з іронією спростувала інформацію про розставання.

Співачка Pink з чоловіком / © Associated Press

«Мені щойно сказали, що я розлучилася з чоловіком. А я й не знала. Дякую, що повідомили», — пожартувала виконавиця.

Pink також саркастично додала: «Може, ви ще й нашим дітям про це розкажете? Бо 14-річна донька і 9-річний син теж не в курсі».

Артистка зізналася, що її засмучує фокус на плітках замість творчості: «Ви хочете говорити про мої досягнення чи тільки про мій нібито крах? Це фейкові новини. Це неправда. Люблю вас».

Співачка Pink з чоловіком і дітьми / © Associated Press

Нагадаємо, історія кохання пари почалася ще 2001 року після знайомства на змаганнях «X Games» у Філадельфії. 2006-го вони побралися в Коста-Риці. Проте їхній союз уже проходив випробування: у 2008 році подружжя тимчасово розходилося, але згодом відновило стосунки. Той непростий період навіть надихнув співачку на хіт «So What», у кліпі до якого знявся і сам Гарт.

Pink неодноразово відверто говорила, що довгі стосунки — це щоденна робота. У документальній стрічці «Pink: All I Know So Far» вона показала своє життя без прикрас і зізналася, що вони з чоловіком зверталися до терапії, аби зберегти сім’ю.

Співачка Pink з чоловіком і дітьми / © Associated Press

«Тривалі стосунки — це непросто. Легше піти, ніж залишитися і працювати над собою. Але ти не можеш змінити іншу людину — тільки себе», — ділилася зірка раніше.

Схоже, цього разу гучні чутки не мають нічого спільного з реальністю, а сама Pink вкотре довела, що не боїться відкрито й з гумором відповідати на плітки.

