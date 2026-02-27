- Дата публікації
Pink різко відреагувала на чутки про розрив із чоловіком після 20 років шлюбу
Американська попзірка Pink опинилася в центрі гучних чуток про розрив із мотогонщиком Кері Гартом після 20 років шлюбу.
У Мережі ширилися розмови про нібито розрив американської співачки Pink з її чоловіком, мотогонщиком Кері Гартом.
Подружжю, яке разом уже два десятиліття, вкотре приписали кризу у стосунках. Втім, артистка не стала мовчати й особисто відреагувала на гучні заголовки.
26 лютого зірка записала відео в Instagram, де з іронією спростувала інформацію про розставання.
«Мені щойно сказали, що я розлучилася з чоловіком. А я й не знала. Дякую, що повідомили», — пожартувала виконавиця.
Pink також саркастично додала: «Може, ви ще й нашим дітям про це розкажете? Бо 14-річна донька і 9-річний син теж не в курсі».
Артистка зізналася, що її засмучує фокус на плітках замість творчості: «Ви хочете говорити про мої досягнення чи тільки про мій нібито крах? Це фейкові новини. Це неправда. Люблю вас».
Нагадаємо, історія кохання пари почалася ще 2001 року після знайомства на змаганнях «X Games» у Філадельфії. 2006-го вони побралися в Коста-Риці. Проте їхній союз уже проходив випробування: у 2008 році подружжя тимчасово розходилося, але згодом відновило стосунки. Той непростий період навіть надихнув співачку на хіт «So What», у кліпі до якого знявся і сам Гарт.
Pink неодноразово відверто говорила, що довгі стосунки — це щоденна робота. У документальній стрічці «Pink: All I Know So Far» вона показала своє життя без прикрас і зізналася, що вони з чоловіком зверталися до терапії, аби зберегти сім’ю.
«Тривалі стосунки — це непросто. Легше піти, ніж залишитися і працювати над собою. Але ти не можеш змінити іншу людину — тільки себе», — ділилася зірка раніше.
Схоже, цього разу гучні чутки не мають нічого спільного з реальністю, а сама Pink вкотре довела, що не боїться відкрито й з гумором відповідати на плітки.
