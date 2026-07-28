Пірсинг губ, макіяж і тату: 10-річна донька Камінської приголомшила змінами і викликала дискусію

Слава Камінська з дітьми / © instagram.com/babaslavka

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Українська співачка, колишня учасниця гурту «НЕАНГЕЛИ» Слава Камінська показала, який нині вигляд має її 10-річна донька Лаура.

У своєму фотоблогу артистка опублікувала допис, де дівчинка танцює, однак найбільшу увагу користувачів привернули зміни в її образі. Лаура постала з прикрасами, що імітують пірсинг у носі та біля губ, яскравим макіяжем, довгими нігтями з ефектним манікюром і тимчасовими татуюваннями на ногах, які поступово зникають.

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Донька Слави Камінської Лаура / © instagram.com/babaslavka

Донька Слави Камінської Лаура / © instagram.com/babaslavka

Новий стиль доньки Камінської викликав бурхливі обговорення. Частина підписників у коментарях захопилася її артистичністю та бажанням самовиражатися, тоді як інші вважають, що такий образ для юного віку не дуже доречний.

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Вся в маму. Яка ж вона проявлена. Ймовірно, у дитини артистичне майбутнє

Щось у цьому всьому не так

Як вона кайфує від того, що вона робить! Супер!

Занадто рано це все: макіяж, рухи сідницями… Це ж бачать і дорослі чоловіки, які пускають слину

Скільки років дівчинці? Вона дуже артистична, але я не встигаю за її зміною кольору волосся

Варто зазначити, що Лаура дійсно вже давно полюбляє експерименти із зовнішністю, які публічно підтримує її мама. За останній рік вона неодноразово змінювала зачіску й колір волосся — від блонду до рожевого, рудого та каштанового. Також дівчинка захоплюється K-pop-культурою та займається хіп-хопом, що й демонструє в Мережі.

Слава Камінська і донька Лаура / © instagram.com/babaslavka

До речі, нещодавно Слава Камінська зізнавалася, що була шокована й «очманіла» від надмірної уваги до доньки з боку «дорослих чоловіків з Індії, Ірану, Панами та ін.». За словами співачки, під фото й відео 10-річної Лаури в її Instagram масово почали з’являтися «дивні коментарі, сердечка, вогники й компліменти». Через деякий час акаунт доньки зірки деактивували.

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