Писанка – на 42 кіло, а Бронюк – на 30: фото українських зірок до і після схуднення

Знаменитості приклали шалені зусилля, аби мати такий вигляд.

Відомі люди прагнуть мати ідеальний вигляд.

Це стосується, не лише образів на червоних хідниках, брендових вбрань та аксесуарів, а й фігури. Нерідко, у гонитві за формами мрії вони готові відмовитися від звичного образу життя і докласти неймовірних зусиль задля того, аби мати струнке тіло.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських зірок, які приголомшливо схудли та їхні фото "до" та "після".

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна з тих зірок, які після кардинального схуднення досі борються за кожен грам у своєму тілі та не дають собі розслабитися. Так, вперше знаменитість набрала вагу в 18 років, а під час роботи на шоу "Підйом" вона дійшла до максимальної позначки - 86 кг. Відтоді зірка почала звертатися до детокс-клінік, а також до клінік по регулюванню ваги і харчування. Крім цього, у житті знаменитості є регулярні тренування. Як результат, зараз вага Єфросиніної – 64 кіло.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Цього року вела активну боротьбу із зайвими кілограмами співачка Наталія Могилевська. Наприкінці травня зірка розсекретила, що погладшала на 10 кіло і взяла участь у челенджі, який організувала фітнестренерка Аніта Луценко. Зірка, яка спочатку важила 76,5 кіло, за місяць схудла на 4 кілограми. У серпні виконавиця поділилася, що стала легшою на 5 кіло.

Настя Каменських

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

2013 року Каменських ошелешила пишними формами. Подейкували, що співачка завагітніла. Зірка рішуче вирішила зайнятися спортом та перейти на правильне харчування. Вже згодом Настя приголомшила чудовими результатами та досі підтримує форму.

Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво нещодавно ошелешив фанів, що в нього був другий ступінь ожиріння. Ектору лікарі порадили змінювати свій спосіб життя, займатися активною діяльністю, а не стояти постійно на кухні. Тому ведучий почав ходити до зали. Саме звичка снідати і регулярний спорт змінили життя зірці.

Джамала

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала під час другої вагітності набрала 20 кілограмів. За 4 місяці їй вдалося позбутися 12 кіло. Зірка звернулася по допомогу до дієтолога, оскільки, хотіла вдягнути своє вбрання і мати такий же вигляд, як і до вагітності. Найскладнішим під час схуднення Джа було "триматися", втім, вона впоралася.

Руслана Писанка

Руслана Писанка / instagram.com/pisankaruslana

Ведуча нового шоу "Твій день" на 1+1 Руслана Писанка 2015 року схудла на 42 кіло. Знаменитість разом із чоловіком Ігорем худнули разом на одному шоу. За словами зірки, втримувати результат не менш складно, ніж худнути. Тому вона правильно харчується, робить відтискання, присідання та планку. Якщо немає можливості позайматися, Руслана ходить понад 15 тисяч кроків на день. Втім, Писанка нещодавно зізналася, що більше на такі експерименти ніколи не наважиться, оскільки мала проблеми зі здоров'ям після різкого схуднення.

Оля Цибульська

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Наприкінці лютого цього року Оля зізналася, що схудла на 12 кілограмів. Артистка поділилася, що боролася із зайвою вагою протягом п’яти років після народження сина. За її словами, одного ранку вона прокинулася і зрозуміла, що не може дивитися на себе в дзеркало, а кожен шоубізнесовий стрес "був додатковим вареником в її тарілку". Артистці вдалося змінити свою фігуру, чим вона неабияк задоволена.

Віктор Бронюк

Віктор Бронюк / instagram.com/viktorbronyuk_official

Соліст українського гурту ТІК Віктор Бронюк приголомшив прихильників схудненням на 30 кілограмів. На початку кар'єри вага артиста становила 120 кілограмів. Вага негативно впливала на здоров'я артиста, тому разом з дружиною він пішов до спортзали, почав стежити за своїм харчуванням та відмовився від алкоголю. Також зірка захопився скандинавською ходьбою.

Олександра Заріцька

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька за час участі в "Танцях з зірками" скинула 20 кілограмів. Ще рік тому виконавиця розповідала, що стала спокійніше реагувати на негативні коментарі хейтерів, втім, свою фігуру тоді вона не сприймала на всі 100%. Комфортна вага для зірки – 80 кілограмів. Скільки вона важить зараз, поки що невідомо. Втім, виконавиця зазначила, що їй дуже подобається нова форма та додала, що ті 20 кілограмів їй дуже заважали.

Анна Трінчер

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка та акторка Анна Трінчер повідомила, що за рік скинула 7 кілограмів. Секретом схуднення знаменитість вважає правильні звички та регулярність їхніх виконань. Акторка поділилася, що зараз їй подобається своє відображення. Втім, красуня продовжує працювати над своїм тілом. А нещодавно артистка зізналася, що хоче збільшити груди.

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