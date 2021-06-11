Пишногруда Анна Сєдокова у лимонному монокіні захопила фігурою

Артистка відпочиває у Греції.

Співачка та бізнесвумен Анна Сєдокова, яка нещодавно у червоному бікіні похизувалася пишними сідницями, знову потішила фанів своїми апетитними формами.

Цього разу знаменитість показала, як насолоджується теплими сонячними днями на острові Міконос, що у Греції. На сторінці в Instagram знаменитість поділилася з фоловерами світлиною, на якій позує у лимонному монокіні та чорних окулярах.

instagram.com/annasedokova

Анна зображена на балконі готелю, а позаду неї видніються мальовничі пейзажі. У своєму пляжному вбранні Сєдокова продемонструвала апетитну підтягнуту фігуру. Вигляд Анни не залишив без її без компліментів фанів.

Ідеальна фігура

Якби у мене було таке тіло, я б ходила гола

Розкішні ноги, Анно

Нагадаємо, декілька місяців тому Анна Сєдокова здивувала справжнім волоссям, якого завжди соромилася. Співачка опублікувала фото з природньою зачіскою.

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