Пишногруда Катерина Бужинська у купальнику спокусливо позувала у басейні

Пишногруда Катерина Бужинська у купальнику спокусливо позувала у басейні

Зірка показала, як минає її відпустка.

Українська співачка Катерина Бужинська після насичених трудових буднів нарешті вирушила в довгоочікувану відпустку.

Так, артистка поїхала відпочивати до Домініканської Республіки. Як минає її відпустка, виконавиця вирішила показати у своєму Instagram.

Зокрема, знаменитість опублікувала яскраві світлини, на яких позує в басейні з келихом коктейлю. Катерина одягла капелюха, сонцезахисні окуляри та суцільний купальний з глибоким вирізом в зоні декольте. До слова, зірка вкотре підтвердила, що дійсно має пишні груди.

Катерина Бужинська у купальнику / instagram.com/buzhynska

Прихильники оцінили такі яскраві світлини знаменитості. Вони написали, що Катерина дуже гарна. Також фани зазначили, Бужинська "ще та гаряча штучка".

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