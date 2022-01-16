Пишногруда Катерина Бужинська у купальнику спокусливо позувала у басейні

Зірка показала, як минає її відпустка.
Українська співачка Катерина Бужинська після насичених трудових буднів нарешті вирушила в довгоочікувану відпустку.
Так, артистка поїхала відпочивати до Домініканської Республіки. Як минає її відпустка, виконавиця вирішила показати у своєму Instagram.
Зокрема, знаменитість опублікувала яскраві світлини, на яких позує в басейні з келихом коктейлю. Катерина одягла капелюха, сонцезахисні окуляри та суцільний купальний з глибоким вирізом в зоні декольте. До слова, зірка вкотре підтвердила, що дійсно має пишні груди.
Прихильники оцінили такі яскраві світлини знаменитості. Вони написали, що Катерина дуже гарна. Також фани зазначили, Бужинська "ще та гаряча штучка".
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