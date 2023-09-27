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Пишногруда Юлія Верба похизувалася фігурою у купальнику з пікантними вирізами

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Пишногруда Юлія Верба похизувалася фігурою у купальнику з пікантними вирізами

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Зірка Мережі поділилася кадрами з відпочинку.

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба потішила прихильників пікантним контентом.

В Instagram-stories знаменитість показала, як відпочиває від насичених робочих буднів. Юлія пішла до сауни, де поплавала в басейні та попарилася.

Для відпочинку блогерка обрала червоний купальник з пікантними вирізами в зоні декольте та талії. Купальне вбрання ідеально підкреслило пишні форми знаменитості. Окрім того, Верба продемонструвала неабияк струнку та підтягнуту фігуру.

До слова, блогерка позувала перед дзеркалом та зробила фото. Обличчя Юлія приховала телефоном, а от біляве волосся зібрала в пучок.

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Фото Верба не стала підписувати. Однак прихильники однозначно засипали знаменитість компліментами в особистих повідомленнях.

Нагадаємо, Юлія Верба – одна з відомих українських блогерів. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, який вигляд дівчина мала до популярності. У добірці також можна побачити Сашу Бо, Дашу Квіткову, Ігоря Пустовіта та інших.

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Дата публікації
Перегляди
1271
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