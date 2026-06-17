Пішов із життя 84-річний батько Уми Турман, якого в ченці посвятив сам Далай-Лама

Ума Турман / © Associated Press

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Сім’ю американської акторки Уми Турман спіткало горе — помер її батько Роберт Турман, всесвітньо відомий буддолог, письменник і близький друг Далай-Лами.

Про смерть науковця стало відомо 16 червня. Йому було 84 роки. Роберт Турман вважався одним із найавторитетніших популяризаторів тибетського буддизму на Заході. Він присвятив десятиліття вивченню східної філософії та викладав у Колумбійському університеті. Його роботи перекладали різними мовами світу, а лекції збирали тисячі слухачів. Сумну новину підтвердила організація Tibet House US, яку він свого часу допоміг заснувати.

«З глибоким сумом повідомляємо, що Роберт А. Ф. Турман, видатний американський буддійський учений, соратник, автор і перекладач, чиї вчення змінили незліченну кількість життів, помер у вівторок вранці, 16 червня, у Вудстоку, штат Нью-Йорк», — повідомили представники організації, передає Geo.tv.

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Батько Уми Турман та Далай Лама

Наприкінці звернення колеги науковця процитували священну тибетську мантру співчуття та попросили громадськість поважати право родини на приватність. Водночас світова спільнота продовжує ділитися спогадами про людину, яка стала символом діалогу між Сходом і Заходом. Саме Турман увійшов в історію як перший американець, якого особисто висвятив у ченці Далай-Лама.

«Гігант залишив сцену. Роберт Турман допоміг побудувати міст між мудрістю Тибету та сучасним світом, не пожертвувавши при цьому ні глибиною, ні строгістю, ні гумором, ні людяністю», — написав учитель медитації Бен Деккер.

Батько Уми Турман

Упродовж життя Роберт Турман активно захищав тибетську культурну спадщину та наголошував на важливості гуманістичних цінностей. Попри міжнародне визнання, він залишався відданим сім’янином і не приховував гордості за доньку — голлівудську акторку Уму Турман. В одному з інтерв’ю професор навіть жартував, що її успіх є частиною його «хорошої карми».

Нагадаємо, нещодавно Ума Турман видала зіркову доньку заміж за старшого на вісім років музиканта.

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