Пішов з життя зірка фільму "Ніхто не хотів помирати" Регімантас Адомайтіс

Відомий литовський актор, зірка фільму "Ніхто не хотів помирати, Регімантас Адомайтіс пішов з життя.
Артиста не стало на 86-му році життя. Причиною смерті актора стала тяжка хвороба.
Регімантас боровся з раком, який йому діагностували 2020 року. Він переніс кілька операцій та низку курсів хіміотерапії. Через тяжку хворобу актору було складно пересуватися.
Про смерть актора повідомили його родичі порталу LRT.
Окрім того, співчуття у зв'язку зі смертю артиста висловив президент Литви Ґітанас Науседа.
"Своєю особистістю та діяльністю він охопив цілу епоху литовської культури", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Регімантас Адомайтіс – відомий литовський актор театру й кіно. За час своєї професійної діяльності він знявся у багатьох стрічках, зокрема – "Хроніка одного дня", "Східний коридор", "Ігри дорослих людей", "Король Лір" та багатьох інших. Популярність артисту принесла роль у фільмі "Ніхто не хотів помирати".
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