Пішов з життя зірка фільму "Ніхто не хотів помирати" Регімантас Адомайтіс

Відомий литовський актор, зірка фільму "Ніхто не хотів помирати, Регімантас Адомайтіс пішов з життя.

Артиста не стало на 86-му році життя. Причиною смерті актора стала тяжка хвороба.

Регімантас боровся з раком, який йому діагностували 2020 року. Він переніс кілька операцій та низку курсів хіміотерапії. Через тяжку хворобу актору було складно пересуватися.

Регімантас Адомайтіс / Фото: kino-teatr.ru

Про смерть актора повідомили його родичі порталу LRT.

Окрім того, співчуття у зв'язку зі смертю артиста висловив президент Литви Ґітанас Науседа.

"Своєю особистістю та діяльністю він охопив цілу епоху литовської культури", - йдеться в повідомленні.

Регімантас Адомайтіс / Фото: kino-teatr.ru

Зазначимо, Регімантас Адомайтіс – відомий литовський актор театру й кіно. За час своєї професійної діяльності він знявся у багатьох стрічках, зокрема – "Хроніка одного дня", "Східний коридор", "Ігри дорослих людей", "Король Лір" та багатьох інших. Популярність артисту принесла роль у фільмі "Ніхто не хотів помирати".

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