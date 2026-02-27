Зірка «Пуститися берега» обурив появою в проєкті росіян, які відмовчуються про війну в Україні

Реймонд Круз / © Associated Press

Кар’єра американського актора Реймонда Круза, якого глядачі запам’ятали передусім за роллю небезпечного Туко у серіалі «Пуститися берега», останніми роками розвивається не за голлівудським сценарієм.

Замість нових великих прем’єр скандальні новини, а після історії з затриманням поліцією його ім’я знову з’явилося в медіа, цього разу через співпрацю з російськими артистами.

Актор знявся у проєкті, створеному як тизер до нового альбому дуету Miyagi & Ендшпіль. Реліз опублікували на YouTube-каналі музикантів.

Відомо, що 2025 року актор опинився під вартою за хуліганство через словесну перепалку з дитиною сусідів, яку після конфлікту він нібито випадково облив водою з шлангу під час миття автомобіля. Згодом Круз був звільнений під особисте зобов’язання, але фото актора після інциденту швидко розлетілися Інтернетом та закріпило за ним негативний статус.

Що ж до Miyagi & Ендшпіль, з якими відбулася співпраця горе-зірки, гурт заснували Азамат Кудзаєв і Сослан Бурнацев у 2015 році. Дует здобув популярність на російському ринку та продовжив випускати музику навіть після початку повномасштабної війни РФ проти України, уникаючи публічних політичних заяв.

Поява американського актора в їхньому відеопроєкті вже спричинила хвилю дискусій. Для когось це спроба Круза нагадати про себе нестандартним способом, для інших — ще один крок, який лише підсилює суперечливий шлейф навколо його імені.

