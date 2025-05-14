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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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228
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Після першого півфіналу "Євробачення" букмекери змінили ставки: яке місце пророкують Україні

Країни, яким пророкували місце у фіналі "Євробачення-2025", не пройшли. Тепер їхні місця в букмекерських прогнозах зайняли інші учасники.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ziferblat

Ziferblat / © instagram.com/eurovision

У Швейцарії відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", після якого букмекери оновили свій прогноз.

Незмінним лідером лишається Швеція. Щоправда, після першого півфіналу букмекери у своїх прогнозах підвищили шанси гурту KAJ на перемогу. Перше місце Швеції може дістатися з ймовірністю в 42 відсотки.

Швеція на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

Швеція на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

На другому місці, на думку букмекерів, має опинитися Австрія. Утім, варто зазначити, що країна ще не показувала свій конкурсний номер, тож все ще може змінитися. Те ж саме стосується й Франції, якій пророкують третє місце і яка вийде на сцену в другому півфіналі.

Букмекерські ставки на переможця "Євробачення-2025" / © eurovisionworld.com

Букмекерські ставки на переможця "Євробачення-2025" / © eurovisionworld.com

А от Україні пророкують 13 місце. До першого півфіналу Ziferblat трішки опустився в букмекерській таблиці. Наразі ж гурт на 13-й сходинці. Варто зазначити, що це лише букмекерський прогноз, який не завжди стверджується. До слова, у фіналі "Євробачення-2025" високі місця пророкували Бельгії та Кіпру. Однак країни не набрали достатню кількість голосів, аби 17 травня знову вийти на сцену конкурсу.

Україна на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Україна на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Нагадаємо, 13 травня відгримів перший півфінал "Євробачення-2025". Редакція сайту ретельно стежила за перебігом подій на конкурсі. Пропонуємо подивитися у фото, що було найяскравішого у першому півфіналі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
228
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