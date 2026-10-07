Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Getty Images

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Після смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі навколо її майна виник новий скандал. Колишній наречений артистки Володимир Кличко стверджує, що частина її речей могла опинитися в ломбарді, та просить правоохоронців розібратися у ситуації.

Як пише TMZ із посиланням на судові документи, Кличко вважає, що до зникнення майна може бути причетна людина, яка не є родичем Гайден, але раніше була пов'язана з нею. За його припущенням, йдеться, зокрема, про ювелірні вироби. Водночас ломбард, де, ймовірно, опинилися речі, начебто відмовився розкривати деталі без звернення правоохоронців.

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Володимир побоюється, що без втручання поліції цінні речі можуть бути продані третім особам і назавжди зникнути з майна покійної акторки. Саме тому він просить суд надати йому відповідні повноваження в межах справи про опіку над спадщиною їхньої доньки Каї.

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Володимир Кличко з Гайден Панеттьєрі й донькою Каєю

11-річна Кая є єдиною спадкоємицею майна своєї матері. Кличко прагне офіційно отримати статус опікуна майна доньки, аби представляти її інтереси у спадкових питаннях і, зокрема, домогтися повернення речей Гайден, які могли зникнути.

Це не перші побоювання Кличка щодо збереження майна колишньої нареченої. Раніше у судових документах він заявляв, що частина ювелірних прикрас Гайден зникла або залишається неврахованою.

Також спортсмен стверджував, що хтось отримував доступ до електронної пошти акторки та видаляв її листування. Окремі речі, за його словами, перебувають під контролем правоохоронців, а деякі могли бути вилучені федеральними агентами.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Крім того, Кличко розповів про проблеми з безпекою, які виникли ще за життя Панеттьєрі. За його словами, акторка найняла охоронну компанію після того, як виникли побоювання щодо несанкціонованого доступу до її будинку. Частину дизайнерського одягу Гайден нібито перемістили, щоб запобігти його можливому викраденню.

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Окремо повідомлялося про зникнення заручальної каблучки Панеттьєрі, яку їй свого часу подарував Кличко. За даними ЗМІ, прикраса зникла незадовго до смерті акторки, а люди з її оточення припускали, що хтось міг забрати її разом з іншими речами. Водночас ці обставини не були офіційно підтверджені як крадіжка.

Наразі суд ще не ухвалив рішення щодо клопотання Кличка. Його твердження про можливе незаконне привласнення майна залишаються саме припущеннями, які він просить перевірити в межах правоохоронного розслідування.

Нагадаємо, Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Володимир Кличко та акторка були заручені від 2013 року, а після розриву 2018-го продовжили спільно виховувати доньку Каю.

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