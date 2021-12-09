Після гучного скандалу Камінська потролила ексколегу Смеюху у новому хіті "Абьюзер"

Композиція вийшла доволі іронічною.

На тлі скандалу з Вікторією Смеюхою колишня солістка гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська випустила іронічний трек "Абьюзер".

Після успіху пісні SLAVA BOGU Камінська вирішила не змінювати свого стилю та продовжила музичну лінію новою композицією.

Як каже сама артистка, вона планувала представити альбом, але через нещодавні обставини, вирішила порадувати шанувальників треком "про наболіле".

"Абьюзер" – це історія з особистого життя Слави та її психологічний маніфест проти будь-яких обмежень у стосунках. Незважаючи на веселий настрій пісні, артистка вважає цей трек особистим та навіть автобіографічним.

"Більшість людей вважають, що некоректні висловлювання колишньої колеги – це піар. Але я вважаю це підлістю. Цей трек вийшов лише завдяки символічній назві. Я готова гордо нести звання "Головний аб'юзер країни", але, крім назви, у цій пісні немає нічого спільного із вищезгаданою жінкою", – каже Слава.

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