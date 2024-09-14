Після концерту Наді Дорофєєвої зчинилася бійка зі стріляниною – співачка відреагувала: "Чули постріл"

Українська співачка Надя Дорофєєва виступила з концертом у Червонограді, що на Львівщині.

І вже за 40 хв після закінчення шоу група фанатів на вулиці зчинила сутичку з невідомих на те причин. У скандал між невідомими втрутився чоловік, схожий на поліцейського, і використав пістолет, вистреливши в повітря. Після таких кадрів, опублікованих у Мережі, юзери припустили, що це був охоронець Наді Дорофєєвої.

Після низки звинувачень у бік команди артистки, вона вийшла на зв'язок та прояснила ситуацію. Зокрема, у своєму фотоблогу Надя спростувала інформацію, що на відео був нібито її охоронець. Знаменитість зазначила, що жодного відношення до бійки вона не має, натомість сама чула звуки пострілів зі своєї гримерки. Але водночас Дорофєєва сподівається, що організатори, які запросили її з концертом до Червонограду, віднайдуть винних і дійдуть справедливості.

Після концерту Наді Дорофєєвої між фанатами розпочалася сутичка

"Зараз мене згадують у новині, що вчора (13 вересня - прим. ред.) після концерту в Червонограді, як пишуть у заголовках, "охорона Наді Дорофєєвої побила людей". По-перше, у мене немає охорони. На концертах всі організатори замовляють охоронців, щоб захід відбувався безпечно. Сталася якась жесть. Я бачила відео, як якась людина, можливо, охоронець, я не знаю, але стріляє вгору, якась сутичка. Цей момент був після концерту. Ми й самі почули постріл, перебуваючи в гримерці. Подумали, може, здалося. Але, на жаль, не здалося. Я сподіваюсь, що відповідні люди, служби, організатори розберуться з цим питанням", - наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Klavdia Petrivna стала жертвою шахраїв і здивувала, як це сталося.

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