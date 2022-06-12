Після концерту в метро: Данилко показав, як гуляв Києвом з мамою Вєрки Сердючки без гриму

Після концерту в метро: Данилко показав, як гуляв Києвом з мамою Вєрки Сердючки без гриму

Вчора, 11 червня, українська зірка Вєрка Сердючка разом зі своєю мамою неочікувано виступила на станції метро "Майдан Незалежності" у Києві.

Утім, після заходу, знаменитості не поспішали повертатися додому, а вирішили прогулятися літнім Києвом.

Відповідними світлинами Данилко поділився у своєму Instagram. На фото Андрій зображений разом з мамою Вєрки Сердючки, акторкою Інною Білоконь.

Андрій Данилко з мамою Вєрки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

До слова, вони спочатку піднялися ескалатором на "Майдан Незалежності", а потім прогулялися площею.

Андрій Данилко з мамою Вєрки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

До речі, цікаво те, що обидва артисти були без гриму та у звичайному вбранні.

Андрій Данилко з мамою Вєрки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко з мамою Вєрки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нагадаємо, Вєрка Сердючка разом зі своєю мамою виступила на станції метро "Майдан Незалежності". Артистка заспівала в рамках українського туру знаменитої грузинської співачки Ніно Катамадзе, яка приїхала до України з благодійними концертами. На платформі Сердючка заспівала "Геть з України, москаль некрасівий".

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