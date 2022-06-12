Після концерту в метро: Данилко показав, як гуляв Києвом з мамою Вєрки Сердючки без гриму

Вчора, 11 червня, українська зірка Вєрка Сердючка разом зі своєю мамою неочікувано виступила на станції метро "Майдан Незалежності" у Києві.
Утім, після заходу, знаменитості не поспішали повертатися додому, а вирішили прогулятися літнім Києвом.
Відповідними світлинами Данилко поділився у своєму Instagram. На фото Андрій зображений разом з мамою Вєрки Сердючки, акторкою Інною Білоконь.
До слова, вони спочатку піднялися ескалатором на "Майдан Незалежності", а потім прогулялися площею.
До речі, цікаво те, що обидва артисти були без гриму та у звичайному вбранні.
Нагадаємо, Вєрка Сердючка разом зі своєю мамою виступила на станції метро "Майдан Незалежності". Артистка заспівала в рамках українського туру знаменитої грузинської співачки Ніно Катамадзе, яка приїхала до України з благодійними концертами. На платформі Сердючка заспівала "Геть з України, москаль некрасівий".
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