Після новини про заручини Брітні Спірс видалила свою сторінку в Instagram та налякала фанів

Після новини про заручини Брітні Спірс видалила свою сторінку в Instagram та налякала фанів

Згодом співачка пояснила свій вчинок.

Американська співачка Брітні Спірс, яка оголосила про заручини з бойфрендом, видалила свою сторінку в Instagram.

Фанати почали бити на сполох і невдовзі артистка пояснила свій вчинок у Twitter. Як зазначила 39-річна артистка, вона вирішила взяти перерву від соціальних мереж.

"Не хвилюйтеся, друзі... Просто беру невелику перерву в соціальних мережах, щоб відсвяткувати мої заручини!!! Я скоро повернуся", - написала зірка.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement !!!! I’ll be back soon ✨ — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Втім, юзери не повірили в те, що кумирка видалила свій акаунт сама.

Я не вірю в це... Вона могла взяти перерву без видалення облікового запису. Це підозріло

Якби це була справжня Брітні, це було б написано Twitter для iPhone

Ми любимо тебе Брітні!!! Ми просто хвилювалися, чому ви раптом деактивувала Instagram

Твій Instagram - це найпряміший спосіб спілкування зі своїми шанувальниками, але ти вирішили деактивувати та поділитися новинами у твіттері?

Якось непереконливо

Також багато шанувальників ще раз привітали співачку із заручинами та побажали вдалого відпочинку.

Нагадаємо, цього тижня Брітні Спірс розповіла про заручини зі своїм 27-річним бойфрендом Семом Асгарі. Пара разом близько 5 років. Днями ексчоловік виконавиці відреагував на заручини колишньої. Кевін Федерлайн прокоментував подію.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання