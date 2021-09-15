Після новини про заручини Брітні Спірс видалила свою сторінку в Instagram та налякала фанів

Згодом співачка пояснила свій вчинок.
Американська співачка Брітні Спірс, яка оголосила про заручини з бойфрендом, видалила свою сторінку в Instagram.
Фанати почали бити на сполох і невдовзі артистка пояснила свій вчинок у Twitter. Як зазначила 39-річна артистка, вона вирішила взяти перерву від соціальних мереж.
"Не хвилюйтеся, друзі... Просто беру невелику перерву в соціальних мережах, щоб відсвяткувати мої заручини!!! Я скоро повернуся", - написала зірка.
Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement !!!! I’ll be back soon ✨— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021
Втім, юзери не повірили в те, що кумирка видалила свій акаунт сама.
- Я не вірю в це... Вона могла взяти перерву без видалення облікового запису. Це підозріло
- Якби це була справжня Брітні, це було б написано Twitter для iPhone
- Ми любимо тебе Брітні!!! Ми просто хвилювалися, чому ви раптом деактивувала Instagram
- Твій Instagram - це найпряміший спосіб спілкування зі своїми шанувальниками, але ти вирішили деактивувати та поділитися новинами у твіттері?
- Якось непереконливо
Також багато шанувальників ще раз привітали співачку із заручинами та побажали вдалого відпочинку.
Нагадаємо, цього тижня Брітні Спірс розповіла про заручини зі своїм 27-річним бойфрендом Семом Асгарі. Пара разом близько 5 років. Днями ексчоловік виконавиці відреагував на заручини колишньої. Кевін Федерлайн прокоментував подію.