Після ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці Коля Сєрга написав промовистий вірш про росіян

27 червня російські окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці.

Реакція росіян на це просто шокує, адже у соцмережах вони підтримали жахливі вбивства українців.

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – не зміг цього спокійно терпіти та написав промовистий вірш про росіян, які підтримують війну в Україні.

Творіння артист зачитав своїм підписникам в Instagram, опублікувавши відповідне відео.

"Хорошо быть тупым

можно жить в России,

Можно Путина любить,

Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым

Можно втычить в телик

Душу медленно губить

В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,

Да и ту с ошибкой

В некролог себя вплетать

Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,

Легче двигать в стаде,

И не думать о пути,

Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,

Не гнетет свобода,

Рвется ген, будто тромб,

На исходе рода.

Русский дух роет дно,

Едет в храм на танке,

Хорошо быть говном

В жопе, будто в мамке".

Як зазначив Сєрга, який служить в лавах тероборони, немає жодного виправдання загибелі невинних людей. А ті, хто підтримують це, обов'язково відповідатимуть за свої вчинки.

"Ви ж розумієте, що тупість це не виправдання. Нема жодного виправдання тому, що робить Росія, і кожен згодний з її діями, чи бездійний росіянин вже проклятий. І це прокляття буде триматися стільки, скільки буде достатньо для того, щоб культурні і соціальні алгоритми Росії і її п'явок були знищені", - прокоментував Сєрга.

Читайте також: