Після ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці Коля Сєрга написав промовистий вірш про росіян

27 червня російські окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці.
Реакція росіян на це просто шокує, адже у соцмережах вони підтримали жахливі вбивства українців.
Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – не зміг цього спокійно терпіти та написав промовистий вірш про росіян, які підтримують війну в Україні.
Творіння артист зачитав своїм підписникам в Instagram, опублікувавши відповідне відео.
"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.
Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.
Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.
Хорошо быть тупым,
Легче двигать в стаде,
И не думать о пути,
Ведь толкают сзади.
Хорошо быть рабом,
Не гнетет свобода,
Рвется ген, будто тромб,
На исходе рода.
Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке".
Як зазначив Сєрга, який служить в лавах тероборони, немає жодного виправдання загибелі невинних людей. А ті, хто підтримують це, обов'язково відповідатимуть за свої вчинки.
"Ви ж розумієте, що тупість це не виправдання. Нема жодного виправдання тому, що робить Росія, і кожен згодний з її діями, чи бездійний росіянин вже проклятий. І це прокляття буде триматися стільки, скільки буде достатньо для того, щоб культурні і соціальні алгоритми Росії і її п'явок були знищені", - прокоментував Сєрга.
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