Після розкішного весілля Брітні Спірс придбала маєток вартістю майже 12 млн доларів

Американська попзірка Брітні Спірс та її коханий Сем Асгарі невдовзі переїдуть до нової домівки.

Співачка вирішила після розкішного весілля почати нове життя. Тому Брітні купила новий маєток, де вона оселиться зі своїм коханим.

Будинок площею 1080 квадратних метрів розташований в елітному містечку Калабасас, що неподалік Лос-Анджелеса. До речі, саме там мешкає колишній чоловік виконавиці Кевін Федерлайн із їхніми двома синами.

Всередині розкішної оселі Брітні є шість спальних і дев’ять ванних кімнат, 10-місний кінотеатр, винний льох, на подвір’ї 17-метровий басейн і спа. Також на території розташований будиночок для гостей з однією спальнею, ванною кімнатою та кухнею.

Брітні Спірс із чоловіком / Фото: instagram.com/britneyspears

За новий маєток Спірс довелося заплатити 11,8 мільйонів доларів, пише TMZ.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що американська співачка Брітні Спірс втретє вийшла заміж. Святкування було досить скромним, на весілля прийшло близько 100 гостей. Нікого зі своєї родини Спірс не запросила. Втім, привітати молодят приїхали чимало зірок. Зокрема, дизайнерка Донателла Версаче, світська левиця Періс Гілтон, акторка Дрю Беррімор, співачки Селена Гомес та Мадонна.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Вважалося, що після весілля закохані вирушать у медовий місяць. Утім, замість цього вони вирішили зайнятися переїздом до нової оселі.

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