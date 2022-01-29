Після розриву з чоловіком Наталка Карпа показала, як вони разом провели час

Пара погуляла столицею з донькою.

Українська співачка Наталка Карпа, яка у листопаді розповіла про кризу у стосунках з чоловіком, провела час з ним.

Пара, у якої від літа були напружені стосунки, схоже налагоджує спілкування між собою. Зокрема, про це свідчать нові фото в Instagram артистки. У сторіз Наталка запостила світлини, де показала, як разом з героєм АТО Євгеном Тереховим проводила час з їхньою спільною донькою Златою. Сім'я влаштувала прогулянку столицею. А компанію їй склали куми.

instagram.com/natalkakarpa

Також виконавиця поділилася знімками, де її чоловік тримає донечку на руках.

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

Втім, чи помирилися Карпа й Терехов, поки що зірка не коментує.

Нагадаємо, раніше артистка розповіла, з народженням дитини їхні стосунки з Євгеном суттєво змінилися. Наталка зазначила, що дала коханому трохи розслабитися: "У нас було так, що він працює, а я доглядаю дитину. Він добувальник, а я вже сімейний устрій. Ні, так не можна. Тому що коли він йшов на роботу, я ту саму добу працювала, я до 9 вечора з малечею ані на хвилину не сідала", – ділилася знаменитість зі "Зірковим шляхом". Також тоді артистка додала, що літо 2021 року було найскладнішим у її житті. Втім, що сталося – Наталка не сказала.

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