Після розриву з чоловіком Наталка Карпа показала, як вони разом святкували 2-річчя доньки

Після розриву з чоловіком Наталка Карпа показала, як вони разом святкували 2-річчя доньки

Подружжя заради дитини забуває про образи.

Українська співачка Наталка Карпа 26 грудня відсвяткувала день народження своєї доньки Злати.

Дівчинці виповнилося два роки. З цієї нагоди зіркова мама вдома влаштувала затишне свято, на яке запросила лише найрідніших. Тут були й хрещений Злати, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, і подруги артистки.

instagram.com/natalkakarpa

Також прийшов й чоловік Карпи та батько Злати, герой АТО Євген Терехов. Як відомо, від літа у подружжя напружені стосунки. Однак попри кризу, молоді батьки намагаються спілкуватися заради спільної доньки.

instagram.com/natalkakarpa

Квартира була прикрашена яскраво-рожевими кульками, а також на іменинницю чекав гарний тортик. І навіть не один.

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

А зірковий хрещений презентував дівчинці гарну ляльку.

Тарас Тополя є хрещеним Злати / instagram.com/natalkakarpa

Судячи зі світлин, якими Карпа поділилася у сторіз свого Instagram зі святкування дня народження Злати, протягом вечора батьки не випускали дівчинку з рук і постійно були поруч.

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

Шанувальники сподіваються, що це означає початок примирення пари і невдовзі стане відомо про те, що Наталка та Євген знову разом.

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