Після розриву з дружиною Войтенко станцював у "Танцях" без партнерки та присвятив номер коханій

Після розриву з дружиною Войтенко станцював у "Танцях" без партнерки та присвятив номер коханій

Актор та його кохана наразі у конфлікті.

Учасник шоу "Танці з зірками", актор Костянтин Войтенко у сьомому ефірі вперше в історії проєкту вийшов на паркет без партнерки.

Знаменитість виконав емоційний контемп під живе виконання Сергія Бабкіна #неубивай, який присвятив своїй дружині Валентині.

Так, пара від квітня у конфлікті. Раніше Костянтин розповідав, що він пробувався у "Танці" як учасник, а його дружина – як танцівниця. Войтенка взяли, а його кохану – ні. За словами актора, це буцімто вплинуло на їхні стосунки. Втім, нещодавно Валентина заперечила це. Також, раніше Костянтин говорив, що хоче дійти до ефіру з родичами і запропонувати своїй дружині станцювати з ним, щоб їхні сварки закінчилися добре. Зі свого боку, Валентина заявила, що їй не подобається, що їхню історію розвивають на проєкті.

Костянтин Войтенко з дружиною / instagram.com/kostiantynvoitenko

Тепер же Войтенко поділився, що не готовий давати жодного інтерв’ю щодо особистого життя.

"Бо це завдає болю і мені, і Валі. Я не хочу, щоб ми з цього робили якесь шоу, я хочу владнати все за кадром", – поділився він.

Танець зірки був неймовірно емоційним.

"Костю, у вас із Сергієм був настільки гармонійний симбіоз, що ваша варіація, ваш сольний танець настільки прозвучав! Це було пластичне розкішне рішення, це був монодраматичний спектакль, неймовірний", – прокоментувала Катерина Кухар.

Поділилася своїми емоціями і суддя-джокер, співачка Настя Каменських: "Костю, я завжди за кохання, тому що воно надихає нас творити. Сьогодні це було не просто красиво, це було настільки проникливо і, найголовніше, дуже чесно".

У результаті, судді віддали Войтенко найвищий бал – 38.

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