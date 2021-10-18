Після розриву з дружиною Войтенко станцював у "Танцях" без партнерки та присвятив номер коханій

Актор та його кохана наразі у конфлікті.
Учасник шоу "Танці з зірками", актор Костянтин Войтенко у сьомому ефірі вперше в історії проєкту вийшов на паркет без партнерки.
Знаменитість виконав емоційний контемп під живе виконання Сергія Бабкіна #неубивай, який присвятив своїй дружині Валентині.
Так, пара від квітня у конфлікті. Раніше Костянтин розповідав, що він пробувався у "Танці" як учасник, а його дружина – як танцівниця. Войтенка взяли, а його кохану – ні. За словами актора, це буцімто вплинуло на їхні стосунки. Втім, нещодавно Валентина заперечила це. Також, раніше Костянтин говорив, що хоче дійти до ефіру з родичами і запропонувати своїй дружині станцювати з ним, щоб їхні сварки закінчилися добре. Зі свого боку, Валентина заявила, що їй не подобається, що їхню історію розвивають на проєкті.
Тепер же Войтенко поділився, що не готовий давати жодного інтерв’ю щодо особистого життя.
"Бо це завдає болю і мені, і Валі. Я не хочу, щоб ми з цього робили якесь шоу, я хочу владнати все за кадром", – поділився він.
Танець зірки був неймовірно емоційним.
"Костю, у вас із Сергієм був настільки гармонійний симбіоз, що ваша варіація, ваш сольний танець настільки прозвучав! Це було пластичне розкішне рішення, це був монодраматичний спектакль, неймовірний", – прокоментувала Катерина Кухар.
Поділилася своїми емоціями і суддя-джокер, співачка Настя Каменських: "Костю, я завжди за кохання, тому що воно надихає нас творити. Сьогодні це було не просто красиво, це було настільки проникливо і, найголовніше, дуже чесно".
У результаті, судді віддали Войтенко найвищий бал – 38.
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