Після розриву з коханим Дуа Ліпа у мінібікіні радісно потанцювала з подругами на камеру

Після розриву з коханим Дуа Ліпа у мінібікіні радісно потанцювала з подругами на камеру

Зірка попрощалася з 2021 роком.

Стало відомо, що популярна британська співачка Дуа Ліпа розійшлася зі своїм коханим, молодшим братом супермоделей Джіджі та Белли Хадід – Анваром.

Втім, зірка не впадає у відчай. Навпаки, артистка намагається відволіктися від розриву з бойфрендом. Зокрема, виконавиця й своїм прихильникам показує, що вона не сумує.

Так, Дуа Ліпа опублікувала у своєму Instagram серію відео, на яких радісно танцювала на камеру зі своїми подругами. Цікаво те, що дівчата були зображені у мікробікіні. Хоча, це й не дивно, адже артистка показала ролики, які були зроблені влітку.

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До слова, таким чином виконавиця попрощалася з 2021 роком. Тим більше співачка й відео відповідно підписала: "Літні кадри! Прощавай 2021 рік".

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