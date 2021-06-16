Після розриву з Лободою Крапівіна знайшла собі нову роботу

Нателла почала знімати фільми.

Колишня продюсерка співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна, яка зі скандалом припинила співпрацю з артисткою, розповіла про майбутні кар'єрні плани.

Так, у своєму Instagram Нателла розповіла чим займатиметься після припинення тривалої співпраці з поп-співачкою. Наразі Крапівіна займається продюсуванням нової стрічки.

"Рівно місяць до початку знімань нашого нового фільму. Чотири роки, в цілому, ми писали сценарій і шукали партнерів. Чекаю моменту, коли буде можливість поділитися подробицями. Але одне можу сказати напевно: каст - вогонь", - розповіла Крапівіна.

instagram.com/natellakrapivina

Шанувальники підтримали Крапівіну та зазначили, що чекають на реалізацію нових крутих проєктів.

Зазначимо, що нещодавно Світлана Лобода вперше прокоментувала розрив робочих стосунків із Нателлою. Співачка розповіла, що більше не матиме продюсерів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання