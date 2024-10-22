Після скандального "Євробачення-2025" організатори конкурсу запровадили нові правила

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" в Базелі, Швейцарія, відбудеться за новими правилами.

Організатори шоу наважилися на зміни після серйозних скандалів у Мальме, де 2024 року відбулися музичні перегони. 2025 року для учасників "Євробачення" буде відведений окремий простір, де вони зможуть усамітнитися та куди не матимуть доступу журналісти. Про це повідомив керівник конкурсу Бакель Вальден, передає Eurovision Fun.

Ймовірно, таке нововведення запровадили через скандал з учасником від Нідерландів Йостом Кляйном. Музикант поскандалив із журналістами, коли прямував до "зеленої кімнати". Учасник конкурсу просив його не знімати, але проханням знехтували, через що він замахнувся рукою. Врешті, Кляйна дискваліфікували.

Йост Кляйн / Фото: Associated Press

Наступне нововведення стосується аполітичності. Організатори конкурсу запровадить кодекс поведінки для учасників, який вимагає політичного нейтралітету під час виступу на сцені. За словами Вальдена, це необхідно, аби всі конкурсанти почувалися в безпеці, а між делегаціями не виникали конфлікти.

До слова, минулого року деякі учасники намагалися демонструвати на сцені через елементи одягу, макіяжу або ж образу свою прихильність до Палестини. А запрошений гість взагалі виступив на сцені з арафаткою. Тим часом у Мальме відбувалися масштабні протести проти участі Ізраїлю в "Євробаченні", що ізраїльській конкурсантці довелося пересуватися з охороною та без нагальної потреби не покидати готель.

Ерік Сааде виступив на "Євробаченні-2024" з арафаткою на руці / Фото: Associated Press

Нагадаємо, одна з представниць України на "Євробаченні-2025" Jerry Heil потоваришувала з переможцями конкурсу Nemo. Ба більше, співачка навіть знялася в кліпі артистів.

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