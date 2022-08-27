Після скандалу з Сумською її колега відхрестилася від участі у виставі російського режисера

Колега Ольги Сумської, акторка Інна Рощина, після скандалу навколо участі українських акторів у постановці російського режисера, відхрестилася від спектаклю.

Так, колега Ольги Сумської акторка Інна Рощина також заявлена у виставі "Майстер і Маргарита" російського режисера Валерія Беляковича.

Втім, Рощина зауважила, що вона не братиме участі у цій постановці і не планувала. А як на афішу вистави потрапила її прізвище та фотографія – вона розбиратиметься:

"Відповім всім і одразу: ні, я не беру участі в цих гастролях. І не планувала. Чому моє фото на афіші – запитання до тих, хто його там розмістив (це мені ще доведеться з'ясувати)", - написала акторка у своєму Facebook.

Також вона звернулася до хейтерів, які вже встигли заспамити її особисті повідомлення афішами з цією виставою: "Тож перед тим, як сипати образами, перевіряйте інформацію. Дякую за увагу".

Зазначимо, що раніше Інна Рощина брала участь у виставі "Майстер і Маргарита", про що навіть писала у своєму Instagram. Понтія Пілата грав латвійський знаменитий актор Івар Калниньш, який і зараз заявлений у виставі. Рощина грала Геллу.

Нагадаємо, що днями юзери звинуватили акторку Ольгу Сумську у співпраці з російським режисером Валерієм Беляковичем. Артистка візьме участь у його постановці "Майстер та Маргарита", з якою збирається у гастрольний тур Європою. Зірка вже встигла відповісти хейтерам і пояснила свою позицію.

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