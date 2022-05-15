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Після заклику Kalush Orchestra на "Євробаченні" юзери почали активно гуглити про Azovstal

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Після заклику Kalush Orchestra на "Євробаченні" юзери почали активно гуглити про Azovstal

Фото: Associated Press

Після виступу України у фіналі "Євробачення-2022" користувачі Інтернету почали активно шукати інформацію про "Азовсталь".

"Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!", – звернувся після виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени "Євробачення".

Саме це звернення може спричинити дискваліфікацію України, адже організатори пісенного конкурсу заборонили подібні заклики, що й передбачено правилами заходу, де прописана заборона на політичні та воєнні заклики.

Водночас користувачі Інтернету почали активно гуглити слово "Azovstal". Про це свідчать дані Google Trends.

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На офіційному YouTube-каналі "Євробачення" відео виступу українського гурту виклали без цензури - із закликом допомогти врятувати Україну, Маріуполь та "Азовсталь".

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