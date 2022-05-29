Пісні Макса Барських стали доступними в РФ: співак пояснив, чому це сталось

Ще на початку повномасштабного вторгнення співак Макс Барських заборонив використовувати його пісні на території Росії.

Утім, нещодавно його пісні знову стали доступними для прослуховування в країні-агресорці.

Як пояснив Макс, він до цього не причетний. Росіяни просто вкрали його пісні та опублікували його на площадці для прослуховувань пісень без його згоди. Утім, його команда працює над тим, аби їх звідти видалили.

"Я гадаю, весь світ вже побачив, що Росією правлять приступність, безкарність, беззаконність, брехня та пропаганда. Таким чином і мої пісні з'явилися на площадках цієї країни. Нічого страшного, моя команда робить все, щоб їх звідти видалити. Тому насолоджуйтесь, поки у вас є така можливість. Пам'ятайте, що ваші закривавлені рублі мені не потрібні", - заявив Макс Барських.

Разом з тим виконавець порадив представникам російського шоубізнесу свій голос задля того, аби зупинити режим правління кремлівського диктатора.

"А представники шоубізнесу замість того, аби використовувати свій голос і рятувати свою країну від влади, перевтілюються на зливний бак та зливають свою батьківщину глибоко на дно за ці ж самі закривавлені рублі", - додав Барських.

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