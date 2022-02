Пісні, під які серце б'ється частіше: добірка пісень до Дня святого Валентина від тренерів "Голосу країни-12"

Андрій Мацола та Олександра Заріцька підготували добірку романтичних пісень.

День Святого Валентина – найромантичніша дата року.

Створити дійсно святковий настрій допомагають не лише подарунки, але і музика, яка звучить у цей день. Головне вокальне шоу "Голос країни" щовипуску дивує неймовірними історіями, наповненими справжніми почуттями. У день кохання тренери команди "Другий шанс" Андрій Мацола та Олександра Заріцька підготували добірку романтичних пісень, які неодмінно рекомендують послухати читачам ТСН.ua.

Добірка українських романтичних пісень від Андрія Мацоли

Мертвий Півень - Гуцулка Ксеня

"Гуцулка Ксеня" - це пісня мого дитинства. Вона звучала на родинних святах за святковим столом, її часто співали мої батьки. Мабуть, це перша пісня про кохання, яку я чув і яку співав сам", - зазначив Андрій Мацола.

Океан Ельзи - Друг

За словами народного тренера "Голосу країни-12", в цій пісні йому подобається, як Святослав Вакарчук розповів про свої почуття до дівчини - стримано та лірично, що в поєднанні з особливим проникливим виконанням Святослава, робить цю композицію надзвичайно чуттєвим і глибоким зізнанням.

Тарас Чубай – Вона

Говорячи про цю композицію, Андрій Мацола висловив все лише однією фразою: "Це пісня мого першого кохання".

Добірка світових хітів про кохання від Олександри Заріцької (KAZKA)

Mazzy Star - Fade Into You

Як коментує співачка, ця пісня занурює будь-яку людину в максимально романтичний настрій, з якого дуже важко вийти у звичний режим. "Хочеться одразу їхати до Парижа і гуляти з коханою людиною", - зазначила Олександра

David Bowie – Herous

"Ця просто моя найулюбленіша в світі, тому вона має бути у будь-якому плей-листі. Подивіться фільм The Perks of Being a Wallflower і знайдіть момент з тунелем. Найкрутіший момент під цей трек, коли головний герой розуміє що він закоханий", - порекомендувала тренерка "Голос країни-12".

Kings Of Leon - Sex on Fire

Солістка KAZKA розповіла, що дуже мріє потрапити на концерт Kings Of Leon. І ця пісня є для неї референсом ідеальних яскравих і пристрасних стосунків.



Нагадаємо, що у четвертому випуску "Голосу країни-12, який був присвячений коханню, можна було почути не лише романтичні пісні, але і поспостерігати за народженням нової родини. На очах мільйонів глядачів учасник Володимир Порубайло після свого виступу у стрес-румі освідчився своїй дівчині Адріані. Дівчина сказала "так" та була неймовірно шокована тим, що сталося.

