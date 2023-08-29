Пісні Victoria NIRO завірусилися в Мережі: що відомо про харизматичну співачку

Артистка прославилася як і власними піснями, так і каверами.
Молода українська співачка-початківиця Victoria NIRO стала неабияк популярною у Мережі, а її пісні набирають все більше й більше прослуховувань.
Харизматична виконавиця співає як і авторські композиції, так і робить кавери. Victoria NIRO стала улюбленицею в TikTok, а її треки для своїх відео часто використовують військові.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про харизматичну виконавицю Victoria NIRO.
Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала упізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park – Numb.
Далі співачка заспівала пісню Дана Балана – "Мені треба". Виконавець помітив відео, де Victoria NIRO виконує його трек, та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче й надалі розвивати співочу кар'єру.
"Саме тоді я зрозуміла, що я буду співати, це є моя основа, і мені дуже подобається бути на сцені, обмінюватись енергетикою з людьми", - говорила співачка в інтерв'ю "Вікнам-новини".
Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в Мережі. Вони ставали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл Papa Music, який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Victoria NIRO. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює.
2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі на "Євробачення-2023". Дівчині тоді вдалося потрапили до лонг-листа з піснею "Молодий юначе". Щоправда, до фіналу артистка не дійшла.
З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали "улюбленицею українських захисників".
Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою.
"Я дуже хочу, щоб українська музика стала більш мелодійною, добрішою. Я вірю у потенціал української пісні та впевнена, що не обов'язково бути оголеною, щоб набути популярності. А мої пісні скажуть все самі за себе. Творчість — багатогранна. І саме в піснях — це повний процес від розуміння, що ти відчуваєш, як це скласти в рими, в мелодію і подати це так, щоб не було пластиліново, неправдиво. А передати так, щоб люди відчували, що пісня дихає, вона жива", - говорить співачка.
Нагадаємо, нещодавно співачка-початківиця Геля Зозуля представила пісню Bavovna. У кліпі на трек артистка злилася в палких обіймах з актором Тарасом Цимбалюком.
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