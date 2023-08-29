Пісні Victoria NIRO завірусилися в Мережі: що відомо про харизматичну співачку

Артистка прославилася як і власними піснями, так і каверами.

Молода українська співачка-початківиця Victoria NIRO стала неабияк популярною у Мережі, а її пісні набирають все більше й більше прослуховувань.

Харизматична виконавиця співає як і авторські композиції, так і робить кавери. Victoria NIRO стала улюбленицею в TikTok, а її треки для своїх відео часто використовують військові.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про харизматичну виконавицю Victoria NIRO.

Victoria NIRO / Фото: instagram.com/victorianiro.official

Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала упізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park – Numb.

Victoria NIRO і Дан Балан / Фото: instagram.com/victorianiro.official

Далі співачка заспівала пісню Дана Балана – "Мені треба". Виконавець помітив відео, де Victoria NIRO виконує його трек, та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче й надалі розвивати співочу кар'єру.

"Саме тоді я зрозуміла, що я буду співати, це є моя основа, і мені дуже подобається бути на сцені, обмінюватись енергетикою з людьми", - говорила співачка в інтерв'ю "Вікнам-новини".

Victoria NIRO / Фото: instagram.com/victorianiro.official

Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в Мережі. Вони ставали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл Papa Music, який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Victoria NIRO. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює.

2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі на "Євробачення-2023". Дівчині тоді вдалося потрапили до лонг-листа з піснею "Молодий юначе". Щоправда, до фіналу артистка не дійшла.

З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали "улюбленицею українських захисників".

Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою.

Victoria NIRO / Фото: instagram.com/victorianiro.official

"Я дуже хочу, щоб українська музика стала більш мелодійною, добрішою. Я вірю у потенціал української пісні та впевнена, що не обов'язково бути оголеною, щоб набути популярності. А мої пісні скажуть все самі за себе. Творчість — багатогранна. І саме в піснях — це повний процес від розуміння, що ти відчуваєш, як це скласти в рими, в мелодію і подати це так, щоб не було пластиліново, неправдиво. А передати так, щоб люди відчували, що пісня дихає, вона жива", - говорить співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка-початківиця Геля Зозуля представила пісню Bavovna. У кліпі на трек артистка злилася в палких обіймах з актором Тарасом Цимбалюком.

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