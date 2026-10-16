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Пісня Рибчинського, якій понад 30 років, неочікувано стала пророчою: що композитор розповів
Композитор згадав, як у молодості написав один зі своїх найвідоміших творів і чому згодом його зміст набув для нього болісного значення.
Український поет і композитор Євген Рибчинський поділився історією створення пісні «Чортополох», яка за роки перетворилася для нього на болісне нагадування про пережиті розчарування та втрати.
Митець згадав, як працював над композицією у жовтні 1994 року. Тоді йому ще не виповнилося 25 років. Він був сповнений енергії, натхнення та віри у власне майбутнє. Попри це, у пісні вже звучали мотиви туги й печалі. Тоді автор сприймав їх лише як художній задум. Однак із плином часу сенси написаних рядків набули для нього зовсім іншого значення.
Рибчинський зізнався, що згодом сам опинився в обставинах, про які колись писав у своїй творчості.
«Я написав цю пісню у жовтні 1994-го. Мені не було і 25. Я був щасливим, успішним, натхненним і вважав, що все триватиме нескінченно. Писав про тугу і печаль, хоча відчував радість і задоволення. Але минуло небагато років і все, про що я писав, стало моєю сумною реальністю: розчарування, біль, втрата, сум, розпач і невизначеність… "Чортополох", мабуть, краще, що я написав».
Особливе місце цієї композиції у творчому доробку Рибчинського пояснюється не лише її змістом. У «Чортополоху» він поєднав одразу дві ролі — написав і текст, і музику. В інших своїх роботах митець нерідко виступав саме як автор слів, тоді як музичну частину створювали інші композитори.
Для автора ця пісня стала чимось значно більшим, ніж успішним творчим доробком. Через десятиліття вона нагадує йому про те, як змінюється життя та як написані колись рядки можуть несподівано відгукнутися в особистому досвіді.
Нагадаємо, нещодавно 81-річний Юрій Рибчинський закружляв у вальсі дружину й розчулив фанів. Подружжя разом понад 50 років.