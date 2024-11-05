Пісня Klavdia Petrivna стала саундтреком до новорічної комедії "Потяг у 31 грудня"

Пісня популярної співачки Klavdia Petrivna "Зима" стала саундтреком до новорічної комедії "Потяг у 31 грудня".

Картина стартує в прокаті вже 1 січня, а поки ж пропонуємо ознайомитися з сюжетом картини. У стрічці йтиметься про Миколу Івановича — провідник потягу, який прямує до Львова в останній день року. Чоловік готується вийти на пенсію і вирушає у свій останній рейс, марно сподіваючись на безтурботну подорож.

Доля звела в одному вагоні пасажирів, які, на перший погляд, не мають нічого спільного. У потязі зібрались наречена Леся, яка втекла з весілля та переховується від коханого Максима, який дуже хоче помиритися. Серед інших пасажирів бухгалтер-інтроверт Ігор та вагітна Ірина, яка постійно порушує особистий простір свого супутника. Чоловік любить тишу та спокій, дотримується суворо графіка і завжди живе за розпорядком.

Кадр із фільму "Потяг у 31 грудня"

В іншому купе подружжя Петриненків: Олексій і Тамара нарешті зможуть поговорити про головне. Несподіваний поворот в житті стається у сором'язливого молодого хлопця Олега, стосунки з жінками якого завжди були напруженими. Але поява в його купе пристрасної Соломії це змінює. І лише відомий актор найуспішнішого українського серіалу про лікарів Андрій Ісаєнко залишається наодинці, аби спокійно виспатися до самого Львова. Але і в його плани втручається доля.

Кадр із фільму "Потяг у 31 грудня"

Особливого колориту додають працівники вагона-ресторану Петро Петрович та Марія Павлівна, які дуже люблять заробляти гроші, працюючи в парі. І неочікувана поява хоч якихось пасажирів в їхньому вагоні дає можливість їм збагатитись на цьому "порожньому" рейсі.

Кадр із фільму "Потяг у 31 грудня"

"Це мав би бути звичайний рейс у звичайному потязі, але чи може бути звичайний рейс у переддень Нового року? Щось обов'язково мало піти не так", - інтригують творці у першому трейлері стрічки.

Незапланована зупинка змушує кожного переосмислити життєві принципи. Чи вдасться пасажирам "потягу життя" віднайти мир з-поміж себе, чим закінчиться новорічна подорож та яке диво підготувала святкова ніч героям, глядач дізнається вже цієї зими.

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