Пісня "ШУМ" гурту Go_A б'є рекорди за прослуховуваням у США

Трек впевнено наступає на п'яти переможцю "Євробачення" Måneskin.

Пісня "ШУМ" гурту Go_A, який цьогоріч представляв Україну на "Євробаченні-2021" впевнено продовжує підкорювати світ.

Цього разу композиція дісталася й США, де увійшла до ТОП-50 популярних треків в Сполучених Штатах. Про це учасники Go_A розповіли у Instagram:

"НаШУМіли у ТОП 50 популярних треків в США. Зараз "SHUM" перебуває на другій сходинці і продовжує лунати із усіх куточків світу", - йдеться у повідомленні.

instagram.com/go_a_band

Зазначимо, що гурт наступає на п'яти гурту-переможцю музичної першості Måneskin. Щоправда, в Америці зараз до дірок заслуховуть не переможну Zitti e buoni, а I wanna be your slave.

Нагадаємо, що наприкінці травня пісня Go_A посіла перше місце у рейтингу світових трендів Spotify.

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