Пісню переможця "Євробачення-2022" Kalush Orchestra переклали мовою жестів – відео

Пісня, з якою Kalush Orchestra переміг на "Євробаченні-2022", стала добре відомою та впізнаваною.

Її співав ледь не кожен учасник міжнародного конкурсу. Ба більше, на трек Stefania вже й почали робити кавери.

Співзасновниця та голова в Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю Наталія Кравцова вирішила ж перекласти композицію мовою жестів та записати відео.

"Друзі, привіт! Сьогодні вийшов довгоочікуваний кліп Stefania. Ми його знімали в Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Ці кадри б'ють дуже глибоко і боляче", - написала в дописі Наталія.

Зазначимо, гурт Kalush Orchestra сьогодні, 15 травня, випустив емоційний кліп на Stefania, знятий у руїнах Бучі та Ірпеня. Лідер колективу присвятив цю композицію своїй мамі. Та з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Stefania для багатьох стала символом боротьби та незламності.

Читайте також: