Пісню Тіни Кароль, створену з авторкою хітів Вітні Г'юстон, подали на "Греммі"

Українська співачка Тіна Кароль поділилася радісною новиною, що її композиція One nation under love подана на номінації престижної премії "Греммі".

Про це артистка розповіла у "Сніданку з 1+1". За словами Кароль, трек, який вона створила з авторкою хітів Вітні Г'юстон, американською композиторкою Даян Воррен, обов'язково має потрапити до якоїсь номінації.

"Ця пісня подана на різні номінації "Греммі". Побачимо! Навіть наш симфонічний оркестр також поданий до "Греммі". Далі побачимо, чи дадуть нам короткий шорт-лист чи довгий. Я не знаю. Це вже таке: "Ви мусите це зробити!"- поділилася виконавиця.

Також співачка розповіла, що ідея створити композицію One nation under love в неї з'явилася ще на початку повномасштабної війни. Артистка шукала людину, яка б допомогла їй це втілити в життя. На композиторку Даян Воррен Кароль вийшла не одразу.

"Я довго ходила з ідеєю, що це не просто має бути пісня, це не просто композитор має бути, це не просто проєкт. От максимум, який може бути, це має бути максимум. Я зверталася до багатьох продюсерів, менеджерів. На моєму шляху траплялися й ті, хто казали зробимо, а нічого не робили", - поділилася знаменитість.

Тіна Кароль

Виконавиця поділилася, що коли вони зустрілися з Даян, то між ними одразу виникла хімія. Вони зрозуміли, що у співпраці створять потужну композицію.

"Коли ми з нею побачились, вона побачила цей вогонь і що я вчепилась. Вона сказала, що мені подобається твоя енергія. Вона надзвичайна, вона реально підтримує Україну. Вона сказала, що має пісню для мене і що дуже рада, що саме я виконаю її. Пісня насправді вокально дуже складна", - зазначила співачка.

Тіна Кароль та Даян Воррен / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Нагадаємо, пісню One nation under love Тіна Кароль символічно представила у День Незалежності України. У кліпі на пісню співачка заспівала на тлі оновленої "України-Матері" та просто довела до сліз.

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