Пітер Грін помер у власній квартирі: встановлено загадкову причину смерті зірки "Маски"

Стали відомі офіційні обставини смерті американського актора Пітера Гріна, якого глядачі пам’ятають за ролями у культових фільмах 1990-х.

Через два місяці після того, як 60-річну зірку «Маски» та «Кримінального чтива» знайшли без ознак життя у його квартирі в Нью-Йорку, судово-медична експертиза оприлюднила висновки. Смерть визнали нещасним випадком, пише People.

За інформацією офісу головного медичного експерта Нью-Йорка, причиною трагедії стало вогнепальне поранення в ділянці лівої пахви. Куля пошкодила плечову артерію, що спричинило значну крововтрату. У звіті зазначається, що постріл був випадковим.

До слова, тіло Гріна виявили 12 грудня 2025 року. Правоохоронців викликали сусіди, яких занепокоїла гучна музика, що безперервно лунала з його помешкання понад добу. Після прибуття поліції актора знайшли мертвим у квартирі.

Як відомо, Пітер Грін здобув широку популярність завдяки яскравим ролям антагоністів. Він зіграв Зеда у стрічці «Кримінальне чтиво», Доріана Тайрелла у фільмі «Маска», а також низці інших картин. Його екранні образи запам’яталися глядачам харизмою та особливою енергетикою, що зробило Гріна впізнаваним актором свого часу.

