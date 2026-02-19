ТСН у соціальних мережах

Пітер Грін помер у власній квартирі: встановлено загадкову причину смерті зірки "Маски"

Смерть зірки було визнано нещасним випадком.

Пітер Грін

Пітер Грін

Стали відомі офіційні обставини смерті американського актора Пітера Гріна, якого глядачі пам’ятають за ролями у культових фільмах 1990-х.

Через два місяці після того, як 60-річну зірку «Маски» та «Кримінального чтива» знайшли без ознак життя у його квартирі в Нью-Йорку, судово-медична експертиза оприлюднила висновки. Смерть визнали нещасним випадком, пише People.

За інформацією офісу головного медичного експерта Нью-Йорка, причиною трагедії стало вогнепальне поранення в ділянці лівої пахви. Куля пошкодила плечову артерію, що спричинило значну крововтрату. У звіті зазначається, що постріл був випадковим.

Пітер Грін

Пітер Грін

До слова, тіло Гріна виявили 12 грудня 2025 року. Правоохоронців викликали сусіди, яких занепокоїла гучна музика, що безперервно лунала з його помешкання понад добу. Після прибуття поліції актора знайшли мертвим у квартирі.

Як відомо, Пітер Грін здобув широку популярність завдяки яскравим ролям антагоністів. Він зіграв Зеда у стрічці «Кримінальне чтиво», Доріана Тайрелла у фільмі «Маска», а також низці інших картин. Його екранні образи запам’яталися глядачам харизмою та особливою енергетикою, що зробило Гріна впізнаваним актором свого часу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть голлівудської легенди Роберта Дюваля. Український продюсер Олександр Роднянський після сумної звістки пригадав їхню зустріч і кумедний конфуз.

