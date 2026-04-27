Пітт і Бланшет, Паттінсон і Візерспун: актори, які відмовлялися цілуватися на знімальному майданчику

Кейт Бланшет, Роберт Паттінсон, Різ Візерспун та Бред Пітт / © Associated Press

Реклама

Глядачі звикли бачити на екранах ідеальну картинку, а актори віддаються на повну, аби зняти ту чи іншу сцену якомога реалістичніше.

Проте далеко не завжди це дається з легкістю. Іноді на знімальному майданчику вирують серйозні "пристрасті". Як от наприклад у сценах, де доводиться акторам цілуватися. Виявляється, це не так легко, як може здатися глядачам. Іноді актори навідріз відмовляються від таких сцен. Причини різні: від особистої неприязні, до бачення свого персонажа.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про голлівудських акторів, які відмовлялись цілуватися одне з одним. Пропонуємо дізнатися, чим була викликана така реакція і як режисери знаходили вихід із ситуації.

Реклама

Роберт Паттінсон і Різ Візерспун

Актори зустрілися на знімальному майданчику фільму "Води слонам!", де вони зіграли закохану пару. Звісно ж, без сцен із поцілункам було не обійтися. Утім, на момент знімань Паттінсон серйозно хворів. Актор страждав від нежиті, який під час поцілунку лише заважав. З носа артиста текло, він сопів та хропів. Врешті, поцілунок з огидою згадує як і Візерспун, так і Паттінсон.

Роберт Паттінсон та Різ Візерспун / © Associated Press

Руперт Грінт і Емма Вотсон

Акторам довелося втілити на екранах закохану пару в останній частині "Гаррі Поттера". Зокрема, у фільмі також була сцена з їхнім поцілунком. Однак актори зізнавались, що їм було не комфортно це робити. Річ у тім, що вони знімалися разом від дитинства і ставилися одне до одного як брат і сестра.

Руперт Грінт та Емма Вотсон / © Associated Press

Бред Пітт та Кейт Бланшет

Актори разом знімалися у фільмі "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", де вони втілювали на екранах закохану пару. Утім, Бред Пітт відмовлявся від поцілунків з Бланшетт. Як виявилося, причиною цього стала Аджеліна Джолі, з якою зірка Голлівуду тоді перебував у шлюбі. Річ у тім, що Пітт знав запальний характер дружини, тож, аби уникнути сварок, відмовився від поцілунків. Щоправда, інтимні сцени у фільмі таки були, адже режисерові вдалося переконати актора, що саме так історія їхніх з Бланшетт персонажів матиме більш справжній вигляд.

Бред Пітт та Кейт Бланшет / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс та Ліам Гемсворт

Пара разом грала пару у серії фільмів "Голодні ігри". Якщо ж на екранах вони грали закохану пару, то в реальному житті недолюблювали одне одного. Коли ж за сюжетом потрібно було цілуватися, Лоуренс перед сценою їла часник, тунець та не чистила зуби. Гемсворт говорив, що це викликало неприємні відчуття, і був переконаний, що його колега вдавалася до цього цілеспрямовано. Щоправда, сама ж Лоуренс все заперечує і називає це просто збігом, мовляв, сцени доводилося відтворювати після того, як вона поверталася з обіду.

Реклама

Дженніфер Лоуренс та Ліам Гемсворт / © Associated Press

Ніна Добрев та Єн Сомерголдер

Актори познайомились під час знімань серіалу "Щоденники вампіра", де між ними спалахнув бурхливий роман. Ніна Добрев та Єн Сомерголдер були парою як і на екранах, так і в реальному житті. Проте стосунки артистів добігли кінця 2013 року. А от серіал тривав далі, де їм все одно доводилось грати коханців. Але це було тяжко, і для творців в тому числі, бо після розриву Добрев та Сомерголдер відмовлялись грати інтимні сцені, а про поцілунки взагалі й мови бути не могло.

Ніна Добрев та Єн Сомерголдер / © Associated Press

Крістен Стюарт та Тейлор Лотнер

Актори грали разом у кінофраншизі "Сутінки". Хоч героїня Крістен Стюарт мала стосунки не з персонажем Тейлора Лотнера, проте їм доводилось грати сцену з поцілунком. Та акторка навідріз відмовилась це робити. Крістен Стюарт це пояснювала не якоюсь неприязню до колеги, а просто тому, що, мовляв, її героїні не притаманна така поведінка. Але поцілунок все ж таки відбувся, оскільки за сюжетом ця сцена була необхідною.

Тейлор Лотнер та Крістен Стюарт / © Associated Press

Дензел Вашингтон та Джулія Робетс

Актори разом грали у фільмі "Справа про пеліканів", прем'єра якого відбулась 1993 року. За сюжетом між ними мав бути поцілунок, якого так і не сталось. Дензел Вашингтон відмовився це робити. Актор пояснив це тим, що турбується про своїх шанувальниць, які здебільшого є темношкірими. Мовляв, поцілунок із білошкірою акторкою може їх засмутити. Окрім того, таким чином Вашингтон ще й намагався боротися з голлівудськими стереотипами, де темношкірі артистки грали за певними шаблонами.

Джулія Робертс та Дензел Вашингтон / © Associated Press

Ліндсі Логан та Чарлі Шин

Актори разом зіграли у фільмі "Дуже страшне кіно 5", що вийшов на екрани 2013 року. Під час знімань Ліндсі Логан категорично відмовлялась цілуватися з Чарлі Шином. Причина – репутація артиста. Річ у тім, що в актора на той час було скандальне амплуа, він вів доволі розважливий спосіб життя, мав чимало романів та страждав від шкідливих звичок. Врешті, Ліндсі Логан спочатку вимагала, аби Чарлі Шин перед поцілунком пройшов тест на інфекції, що передаються статевим шляхом, а згодом взагалі відмовилась від цієї сцени. Врешті, творці звертались за допомогою до дублерів.

Реклама