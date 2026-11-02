Півфіналіст "Голосу країни" знову повернувся на проєкт і шокував Наталію Могилевську

Василь Логай / © Голос Країни

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У кінці другого випуску «Голосу країни-14» на глядачів чекав приємний сюрприз — неочікувано повернувся учасник шоу, якого віддані прихильники мають пам’ятати.

На проєкті виступив Василь Логай. Співак свого часу брав участь у першому сезоні «Голосу країни» та навіть дійшов до півфіналу. Виконавець вирішив спробувати свої сили вдруге. Василь Логай виконав композицію Feel англійського співака Robbie Williams. Свій номер він присвятив дружині, життя якої, на жаль обірвалося через онкологічне захворювання.

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Тренери були неабияк зворушені та по-черзі натискали червоні кнопки. Загалом, свої крісла розвернули Наталія Могилевська, Артем Пивоваров та MONATIK. До речі, виявилось, що Василь Логай вже знайомий з одним із наставників. 20 років тому співак брав участь у «Шансі». Хоч він був і не в команді Наталії Могилевської, але артистка упізнала його.

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Наталія Могилевська та Василь Логай / © Голос Країни

«Вася! Моє сонечко! 20 років тому! Кузьма, „Шанс“… Моє сонечко! Як ти заспівав! Як я рада тебе бачити!» — була шокована наставниця.

Врешті, Василь Логай вирішив піти знайомим шляхом та обрав команду Наталії Могилевської, щоб з нею далі творити спільну історію.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, на сцені «Голосу країни-14» виступила продавчиня з ринку Карина Вараді. Дівчина розвернула всі крісла і змусила тренерів сперечатися між собою.

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