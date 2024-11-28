Пивоваров і Барських підкорили дуетом на вірш відомого поета і довели до мурах чуттєвим кліпом

Українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров неочікувано заспівали в дуеті.

Артисти в рамках авторського проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти Pt.2" поклали на ноти вірш поета Володимира Сосюри. Мова йде про поезію "Так ніхто не кохав". Пісню Артем Пивоваров написав ще до створення авторського проєкту. Однак артист не квапився її реалізовувати. Композиція чекала на свій час та співака, яким виявився Макс Барських. Пивоваров неабияк вдячний колезі за спільну роботу.

Артем Пивоваров

"Пісню "Так ніхто не кохав" я написав ще до запуску проєкту "Твої вірші, мої ноти". Вона мала безліч інтерпретацій та чекала на свій час й того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Так ніхто не кохав" мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю роботу", - поділився артист.

Макс Барських своєю чергою ділиться, що йому імпонує проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти", і він вдячний, що зумів до нього долучитися. Окрім того, співак тішиться, що вони поклали на ноти саме вірш Володимира Сосюри, який особисто йому відгукується.

Макс Барських

"Мені дуже імпонує проєкт Артема "Твої вірші, мої ноти", тому я з радістю прийняв запрошення створити разом щось вагоме й пронизливе, що і є творчістю. Вважаю, що поезія Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. "Так ніхто не кохав" має сьогодні зазвучати піснею й стати присвятою всім українським жінкам", - зазначив артист.

Співаки також представили видовищний кліп на пісню, від якого в користувачів мурахи бігають шкірою. Режисером відеороботи став Алан Бадоєв. Він зазначає, що кліп – це присвята сучасним українським жінкам, які, попри війну, не падають духом та демонструють свою мужність.

Алан Бадоєв створив кліп для Макса Барських та Артема Пивоварова

"Ми з Артемом та Максом вирішили створити аудіовізуальну присвяту сучасним українським жінкам. Слова Сосюри у цьому музичному творі оспівують кохання до жінок. Сьогодні українка — це мати, яка чекає на сина чи доньку з фронту; дружина, яка виборює права свого чоловіка-військового; волонтерка, яка, ризикуючи своїм життям, збирає і везе все необхідне туди, де це саме життя часто обривається; це воїн, що інколи виборює свободу пліч-о-пліч з коханою людиною, бо вже не може без неї", - прокоментував Бадоєв.

Нагадаємо, нещодавно співачка Мішель Андраде представила нову пісню "Маргарита". Артистка виданню ТСН.ua також розкривала цікаві факти про кліп на композицію.

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