Пивоваров поділився, як народилася чуттєва дуетна пісня з Дорофєєвою на вірші Тараса Шевченка

Пивоваров поділився, як народилася чуттєва дуетна пісня з Дорофєєвою на вірші Тараса Шевченка

Українські виконавці Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров нещодавно представили чутливу дуетну пісню "Думи" на вірші легендарного українського письменника Тараса Шевченка.

Пивоваров розповів, що це вже не вперше, коли він записує дуетну пісню з артистами на вірші українських письменників.

Зокрема, таких композицій, які створені в рамках проєкту "Мої вірші, мої ноти", вже дев'ять.

"Саме цей проєкт, який має назву "Мої вірші, мої ноти", я створив ще рік тому. Якщо не помиляюся, це вже восьма колаборація дуетна з українським артистом", - розповів в ефірі телемарафону співак.

Пивоваров вважає, що просувати українську культуру зараз дуже важливо. А задля того, аби це зробити, Артем пропонує створювати музику на вірші видатних українських культурних діячів.

"Для мене, перш за все як для громадянина, надважливо зберігати нашу культуру. І говорити про неї й за межами України. І долучати до цього якомога більше українських артистів. Тому саме зараз актуально створювати музику, як на мене, на вірші наших видатних культурних діячів", - додав Пивоваров.

Артем Пивоваров і Dorofeeva несподівано заспівали "Думи, мої думи" Шевченка

Нагадаємо, українські виконавці Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров представили емоційну дуетну композицію на вірші легендарного українського письменника Тараса Шевченка. Прем'єра емоційної композиції та атмосферного чорно-білого кліпу на неї відбулася у 100 день війни, 100 день, сповнений болем, сумом та надією на нашу перемогу.

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