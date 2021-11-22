Пивоваров стояв на цвяхах, Заріцька танцювала з Мєшковим: як минув "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою"

Пивоваров стояв на цвяхах, Заріцька танцювала з Мєшковим: як минув "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою"

Зірки дивували своїми виступами.

20 листопада в Палаці "Україна" відбувся "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою".

Так, на заході було чимало знаменитостей. Вони дивували глядачів своїми піснями, танцями та навіть незвичайними вміннями. Зокрема, першими виступили Оля Полякова та Дзідзьо, якого на сцені привітали з днем народження.

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою

Також у дуеті заспівали й KAZKA та Alekseev. До речі, Олександра Заріцька танцювала на сцені разом з Юрієм Мєшковим. Парочка й після проєкту "Танці з зірками" підтримує зв'язок.

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою

Настя Каменських виконала дуетну пісню разом зі співаком-початківцем Васею Демчуком. Цікаво, що це перша спільна композиція артистки у її сольній кар'єрі. Незвично бачити Настю у дуеті без Потапа. Втім, репер також виступив на події разом з колективом MOZGI.

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою

Колишні конкуренти на шоу "Танці з зірками" Lida Lee та KADNAY продемонстрували запальний спільний номер. А потім артисти влаштували танцювальний батл.

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою

Артем Пивоваров не лише співав, а й на цвяхах стояв. Надя Дорофєєва з'явилася на сцені в образі ангела. Wellboy заспівав свій хіт "Новорічні вишні".

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою

Здивували виступами дуети Олександра Пономарьова та Дзідзьо, Jerry Heil та Kalush, MELOVIN і SOWA, а також гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", TVORCHI, Michelle Andrade, Ірина Федишин і Сергій Бабкін

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою

Завершився вечір виступом легендарного українського гурту "ВВ".

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою

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